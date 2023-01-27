國家移民局：春節假期出境119.2萬人次 按年大增1.2倍

國家移民管理局公布，1月21日至26日，全國移民管理機構共查驗出入境人員239.2萬人次，較去年春節增長123.9%，當中出境與入境皆超過百萬人次。

內地2023年春節假期由1月21日至1月27日，數據顯示，前六日入境120萬人次，較去年增長127.2%；出境119.2萬人次，較去年增長120.7%。此外，春節前六天查驗出入境交通運輸工具10.9萬架（艘、列、輛）次，較去年春節同期增長62%。

此外，旅遊平台「攜程」亦發布報告指出，2023年春節假期，出境遊整體訂單年比增長640%，其中曼谷、新加坡、吉隆坡、清邁、馬尼拉、峇里島等旅遊地點最受中國旅客歡迎，均位在東南亞。

在「乙類乙管」之後，官方已經規劃逐步放寬民眾出境旅遊的限制措施，本月20日文旅部宣布自2月6日起，試點恢復全國旅行社及線上旅遊業經營中國公民赴特定國家出境跟團旅遊和「機+酒」業務。允許的國家包括泰國、印尼、柬埔寨、馬爾地夫、斯里蘭卡、菲律賓、馬來西亞、新加坡、寮國、阿拉伯聯合酋長國、埃及、肯亞、南非、俄羅斯、瑞士、匈牙利、新西蘭、斐濟、古巴、阿根廷等20國。

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責任編輯：袁瑋婧