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內地今年春節國內出遊人次、旅遊收入創疫情後新高

經濟脈搏 18:27 2023/01/27

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今日（27日）是內地春節假期最後一天，文旅部公布，今年春節全國國內出遊3.08億人次，按年增長23.1%，恢復至2019年同期的88.6%；實現國內旅遊收入3758.43億元（人民幣，下同），按年增長30%，恢復至2019年同期的73.1%。兩項數據都創下自2019年、即疫情爆發以來的新高。

春節期間，10,739家A級旅遊景區正常開放，佔全國A級旅遊景區總數73.5%。文旅部、國家體育總局聯合發布精品路線及展開推廣。北京、天津、河北推出10條京津冀主題旅遊精品線路，舉辦冰雪旅遊季。87個平台的160個帳號參與直播了「文藝中國2023新春特別節目」，直播觀看量2715.41萬人次。

全國各地共舉辦群眾文化活動約11萬場，參與人數約4.73億人次。據不完全統計，春節假期全國營業性演出共9,400餘場次，按年增長40.92%，比2019年增長22.5%，票房收入3.78億元人民幣，觀演人數約323.8萬人次。各地開展非遺傳承實踐活動10522場，活動參與影片總量逾6.5萬個，直播逾580場。

責任編輯：陳建錫

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