內地春節檔67億收官列影史第二 張藝謀《滿江紅》登頂

2023年內地電影市場春節檔正式收官，據燈塔專業版數據，總票房達到67.34億元（人民幣，下同），位列中國影史春節檔總票房第二，超2022年春節檔總票房60.39億元。

據澎湃新聞，今年兩部電影突破20億大關。《滿江紅》不負眾望，憑藉喜劇元素和家國情懷，以25.96億票房成為檔期內票房冠軍，另一部科幻續作《流浪地球2》則成為今年最高口碑大電影。

《滿江紅》講述南宋紹興年間，該片以南宋紹興年間，岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談為背景，是一齣融合喜劇、懸疑的電影。

燈塔專業版實時數據顯示，今年春節檔總觀影人次達1.29億，較2022年春節檔多1千萬人次。江蘇省連續第3年奪得春節檔省份票房冠軍，上海市、北京市、成都市排在2023年春節檔城市票房前三名。受「歷史最長」春節檔影響，今年排片場次較2022年有所下降，而場均人次達48.6人，較2022年春節檔的36.2人，每場提升了12人次以上。春節檔平均票價為52.3元，較2022年的52.8元略有下降，也是自2016年以來7年平均票價的首次下降。

今年春節檔有多部電影打破中國影史紀錄。其中，《滿江紅》打破《長津湖之水門橋》的紀錄，成為中國影史春節檔檔期票房最高的劇情片。《流浪地球2》超越前作《流浪地球》創下中國影史國產科幻片、冒險片首映日和單日票房紀錄等28項影史紀錄。《熊出沒·伴我「熊芯」》也實現對同系列的《熊出沒·重返地球》的超越，打破中國影史春節檔動畫片檔期票房、首映日票房、單日票房等紀錄。《無名》成為近三年春節檔檔期動作片票房No.2。《深海》成為影史春節動畫片檔期場次冠軍。《交換人生》則打破了中國影史家庭片首映日票房紀錄等12項影史紀錄。

報道指，2023年春節檔票房的良好表現，一方面是營業影院恢復較快，以大年初一為例，2023年大年初一有票房收入的影院達11544家，影院數已經恢復到2022年大年初一的98%；另一方面，優質內容的供給，成為觀眾回歸影院的內在核心驅動力。

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責任編輯：袁瑋婧