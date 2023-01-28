據報美日荷達成協議 限制對華出口先進芯片製造設備

彭博引知情人士報道指，美國與日本及荷蘭在華盛頓會談兩日後達成協議，限制向中國出口一些先進的芯片製造機器。

報道指，該協議將美國去年底採取的對華芯片設備出口管制，涵蓋至總部在荷蘭及日本的公司。荷蘭及日本，將會分別限制當地半導體製造設備供應商艾司摩爾、Nikon和東京電子（東京威力科創）等。

荷蘭和日本的官員在白宮國家安全顧問沙利文主持的會談中討論了一系列廣泛的問題。白宮國家安全發言人柯比早前指，這些官員正在討論「對我們三個國家都很重要」的問題。他還指，新興技術的安全和保障也將在議程中。

報道引述一位熟悉會談的消息人士指，限制向中國出口半導體室早設備是會談的議題之一。

由於兩國需要完成法律安排，有關出口限制要在數月後實施。 日本經濟產業大臣西村康稔指，一直與美國及其他國家，討論出口管制制度，任何措施都會符合日本外匯及外國貿易法。有荷蘭官員就指，新管制措施是為化解國家安全疑慮，並非有利美國芯片企業。荷蘭業界曾指美國的做法將促使中國自行開發先進芯片製造技術。

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責任編輯：袁瑋婧