內地核酸陽性率呈下降趨勢 專家：已群體免疫

中疾控上周三（25日）發布全國新冠病毒感染疫情情況，核酸檢測結果方面已成下降趨勢，內地專家指絕大多數人已經感染，形成了群體免疫，短期內不會再有高峰。

據健康時報，核酸檢測結果方面，2022年12月9日以來，各省份報告人群核酸檢測陽性數及陽性率呈現先增加後降低趨勢，陽性人數12月22日達到高峰（694萬）後逐步下降， 2023年1月23日降至最低1.5萬；檢測陽性率12月25日（29.2%）達高峰後逐步下降，1月23日降低到5.5%。

報道引述上海中醫藥大學急危重症研究所所長方邦江教授表示，「新冠病毒傳播漸漸變弱，並非因為病毒本身有重要變化，而是社會面維持一定低水平傳播，鞏固了免疫屏障，加上絕大多數人都感染了，形成了群體免疫，病毒有點『傳』不動了。」

北京市豐臺區中西醫結合醫院呼吸與重症醫學科主任喬樹斌也表示，「疫情從高峰到低谷，再從低谷到高峰，呈周期性發展，這是符合病毒發展規律的，像美國、日本便經歷了新冠疫情以來的好幾個高峰。」他稱，二十條實施以後，全國陸續有將近80%的人感染了新冠病毒，呈現了一個小高峰，短期內雖然不會再有高峰，但並不意味着新冠病毒會消失了。目前的情況下，做好個人防護還是很有必要的。

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責任編輯：袁瑋婧