發改委：鼓勵支持有條件有意願的搬遷群眾進城落戶

國家發改委等部門提出，推動城鎮基本公共服務逐步覆蓋未落戶搬遷人口，將符合條件的安置區融入新型城鎮化相關項目納入中央及省級財政銜接鄉村振興補助資金和地方政府專項債券支持範圍。

發改委今日（27日）聯同多部門發布《關於推動大型易地扶貧搬遷安置區融入新型城鎮化實現高質量發展的指導意見》。

其中提出，推進有序落戶城鎮。充分尊重搬遷人口落戶城鎮意願，因地制宜制定具體落戶辦法，提高戶籍登記和遷移便利度，鼓勵支持有條件有意願的搬遷群眾進城落戶。積極穩妥推廣新市民居住證制度，推動城鎮基本公共服務逐步覆蓋未落戶搬遷人口。依法保障已落戶城鎮的搬遷群眾在遷出地農村的合法權益。

意見指，聚焦大型易地扶貧搬遷安置區，以滿足搬遷群眾對美好生活的嚮往為出發點和落腳點，以鞏固拓展易地扶貧搬遷脫貧成果實施新型城鎮化和鄉村振興戰略為主線，着力扶持壯大縣域特色產業，着力促進搬遷群眾就業創業，着力提升安置區配套設施，着力完善基本公共服務體系，着力健全社區治理體系，解決好搬遷群眾急難愁盼問題，加快實現人口市民化、就業多元化、產業特色化、基本公共服務均等化、社會治理現代化，全面轉變搬遷群眾生產生活方式，確保搬遷群眾穩得住、逐步能致富，為推動脫貧地區高質量發展如期實現中國式現代化打下堅實基礎。

引導大型安置區融入新型城鎮化

意見明確，要分類引導大型安置區融入新型城鎮化，推動安置區與所在城鎮一體化建設發展，推進產業園區安置區產城融合發展，促進農村安置區城鄉融合發展。要加快搬遷人口市民化進程，推進有序落戶城鎮，提高融入城鎮能力，強化合法權益保障。要促進高質量充分就業，全面促進多元化就業，大力支持多業態創業，全方位提升就業技能。要推動縣域產業特色化發展，提升安置區後續產業可持續發展能力，強化區域產業協作幫扶，提升縣域特色產業輻射帶動能力。要全面提升安置區生產生活便利性，推動縣城基礎設施延伸覆蓋，支持配套設施提檔升級，實現公共服務提標擴面。要建設治理現代化的安置社區，提高社區服務能力，創新社區治理模式。

意見還要求，要強化政策支持，將大型安置區後續發展項目納入縣城、市轄區建設項目庫，加大新增建設用地計劃指標對搬遷人口大縣的傾斜支持力度，穩妥適度增設行政區劃建制並優化管轄範圍，支撐大型安置區及相關區域提升管理和服務水平。要強化資金保障，按照「錢隨人走」的原則，通過農業轉移人口市民化獎勵機制，對吸納搬遷人口落戶多的地區給予財政支持。要將符合條件的安置區融入新型城鎮化相關項目納入中央及省級財政銜接鄉村振興補助資金和地方政府專項債券支持範圍。

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責任編輯：袁瑋婧