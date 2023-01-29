江西高中生胡鑫宇失蹤106天  校旁樹林發現縊吊遺體及錄音筆

失蹤106天後，江西省上饒市鉛山縣私立致遠中學高中生胡鑫宇的遺體被找到。據警方通報，發現遺體的地點在河口鎮金雞山區域樹林中。地圖顯示，金雞山在致遠中學不遠處。

另外，現場勘查過程中發現一支錄音筆，已送專業機構鑒定；公安機關亦已邀請國內權威刑事技術專家到現場參與勘驗。

據上饒市公安局通報，周六（28日）12時25分許，鉛山縣公安局接到民眾電話報警稱，在河口鎮金雞山區域樹林中發現一具縊吊屍體。接報後公安機關派員至現場勘查，發現死者衣著與去年致遠中學學生胡鑫宇失蹤時衣著一致。經DNA檢驗，確定死者為失聯達106天的胡鑫宇。

《南方都市報》引述胡鑫宇家屬代理律師鄭曉靜表示，胡鑫宇的家人目前都在殯儀館，已決定屍檢，希望務必查出真相。

去年10月14日，胡鑫宇在致遠中學校內離奇失蹤，引發社會廣泛關注。當地警方、民間救援隊、校方、家屬都參與搜尋，但一直沒有線索。今年1月7日，江西省上饒警方通報，未發現胡鑫宇在校內被害、自殺、發生意外的痕跡證據，綜合信息指向他是自行離校。

責任編輯：易燕丹

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