力爭一季度經濟「開門紅」 多地節後重點項目集中開工

內地春節假期收官，多地發佈開工「號令」或部署一批重點項目，搶抓一季度經濟「開門紅」，加快經濟復甦步伐。

據澎湃新聞報道，除河南、陝西、雲南、福建等地從省級層面發布開工「號令」外，多個城市如成都、長沙、南昌、大連等甚至一些市轄區都宣布開工建設一批重點項目。

經濟大省重點項目集中開工

河南日報報道，昨日（28日），全國第五經濟大省河南啟動第七期「三個一批」項目建設活動，數千個項目集中簽約、開工、投產，其中，611個「簽約一批」項目，總投資7069億元（人民幣，下同），1271個「開工一批」項目，總投資1.6萬億元，1443個「投產一批」項目，總投資8792億元。從項目類型看，「三個一批」項目涉及先進製造業、戰略性新興產業、現代服務業、重大基礎設施、社會民生、新型城鎮化及數字經濟等。

陝西昨日召開2023年一季度重點項目集中開工儀式，據光明日報報道，2023年，陝西繼續實施高質量項目推進年活動，為確保省市重點項目「應開盡開、能開快開」，省市各級組織推動795個省市重點項目一季度開工，總投資5646億元，按年增長26.3%，年度投資2277億元，按年增長21.6%。

雲南昨日召開2023年一季度重大產業項目調度暨開工推進會，今年一季度，雲南全省計劃開工項目675個、總投資1973億元、年度計劃投資764億元；福建確定2023年度省重點項目1580個，總投資4.09萬億元，年度計劃投資6480億元。

省會及副省級城市也吹響建設「號角」

此外，一些省會或副省級城市也吹響建設「號角」。據成都日報報道，成都市政府昨日發布2023年1號文件《成都市2023年重點項目計劃》，《計劃》顯示，全市擬編列重點項目共900個，總投資24425.1億元，年度計劃投資3511.8億元。其中，年度計劃投資較2022年增加36.9億元。900個重點項目涵蓋重大產業、重大基礎設施、重大公共服務三大領域。據悉，這是成都近年來首次以市政府1號文件印發《計劃》，且印發時間相比往年提前了一個月左右。

長沙全市340個重大項目集中開工，計劃總投資1951億元，年度計劃投資640億元。與2022年同期相比，2023年長沙市集中開工項目增加74個，年度計劃投資增加134億元，分別增長28%和26%。從項目類型看，主要是產業項目，數據顯示，先進製造業、科技創新等產業發展項目210個，年度計劃投資502億元，分別占項目總數和年度計劃投資總量的62%、78%。

另據南昌日報報道，南昌市召開2023年城建口重大重點項目建設動員部署會，今年南昌市將着力推進城市骨幹路網、過江通道、新區開發、「打通斷頭路 暢通微循環」等100項重大重點項目建設，年度累計完成投資約305.2億元。據經濟日報消息，昨日，大連新開工項目24個，總投資838.6億元，今年一季度，大連全市擬開復工項目1275個，按年增長15.3%，項目總投資預計達9500億元。

去年末召開的中央經濟工作會議提出，要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資，加快實施「十四五」重大工程，加強區域間基礎設施聯通。

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責任編輯：袁瑋婧