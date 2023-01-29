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內地春節樓市成交按年降14% 三四綫城市轉旺

經濟脈搏 21:05 2023/01/29

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內地春節樓市難挽成交頹勢，機構數據顯示，雖然三、四綫城市「返鄉置業」活動有復甦迹象，但今年春節樓市總體成交按年仍跌14%，與疫情前的2019年相比，跌幅達三成以上；預計今年樓市樂觀預期是止跌，整體房價進入持穩階段。

克而瑞地產研究報告稱，雖然疫情管控全面鬆綁，但整體樓市依然低迷。除了青島、長沙、梅州等少數熱點城市在春節周（1月21至27日，下同）供應量達2萬平方米以上，多數城市均近乎於「零供應」。

三四綫城市現返鄉置業潮

受房企推盤積極性較低影響，春節樓市成交尚未止跌。克而瑞監測數據顯示，40個重點城市在春節周成交量按月下降75%，按年下降14%，與疫情前的2019年同期相比降幅達32%。

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其中，一綫城市春節周成交量按年下降72%；二綫城市年降幅達28%，僅青島、南寧、蘭州、合肥等少數城市按年持續增長。而受返鄉置業帶動，三四綫城市成交量按年上漲13%，東南沿海城市諸如溫州、東莞、中山、珠海等漲幅顯著均超50%。

克而瑞認為，年前降首付、降利率等密集利好政策疊加，似乎並未在春節樓市激起太大的浪花，多數城市推盤積極性不高，核心一二綫城市項目去化表現不及三四綫城市。而三四綫城市春節期間的放量，更多是基於疫情管控全面鬆綁之後需求的延遲性釋放，後期持續性存疑。

因此，克而瑞認為今年行業規模的樂觀預期便是止跌，供應稀缺、配套健全的改善盤仍將是成交主力，而隨著房企利潤空間的收窄，以價換量終究難以為繼，整體房價也將進入持穩階段。

責任編輯：易燕丹

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