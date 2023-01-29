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中國智能手機去年出貨量按年降13% 跌至10年來最低

經濟脈搏 22:32 2023/01/29

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中國智能手機2022年的出貨量按年下降13%，同時也創10年以來最大降幅，是2013年來最低水平。

據路透社報道，國際數據公司（IDC）今日（29日）發佈的一項報告顯示，內地2022年總出貨量為2.86億台，低於2021年的3.29億台。中國智能手機2022年的總銷量是2013年以來的最低水平，並首次跌破3億台。

根據IDC的數據，安卓手機製造商Vivo是2022年全年最暢銷的品牌，市場份額為18.6%，但總出貨量按年下降25.1%。排名第二的則是榮耀，雖然出貨量基數較低，但按年增幅在34%以上。

蘋果與Oppo並列為2022年第三大最暢銷的手機品牌。蘋果整體銷售額按年下降4.4%，表現遠超市場低迷。

研究人員指出，儘管蘋果是第四季度最暢銷的品牌，但由於製造商富士康鄭州工廠封控和員工抗議引起的供應鏈問題，加上消費者支出更為謹慎，造成了iPhone的銷量同比下降。

報告也指，內地2022年嚴格的防疫措施對中國經濟造成了嚴重的影響，使中國經濟跌至近半個世紀來最底水平之一。

中國智能手機銷量出現大幅下滑也反映了該行業的全球表現，根據IDC的數據，全球智能手機2022年的出貨量達到12億台，為2013年以來的最低水平，按年下降超過11%。

雙11內地智能手機銷量按年跌35%至900萬部 蘋果最暢銷

需求收縮 中國信通院：7月內地手機出貨量年減30.6%

責任編輯：袁瑋婧

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