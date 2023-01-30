【科技戰】美媒指中國核武研究所繞過美禁令採購芯片

美媒《華爾街日報》指，中國核武研究機構「中國工程物理研究院」（CAEP）近兩年半在美國的出口管制下，仍最少十幾次成功向美國企業採購精密的運算芯片。

《華爾街日報》審查採購文件後發現，中國工程物理研究院自 2020 年以來一直設法獲得英特爾公司（Intel）和英偉達公司（Nvidia）等美國公司生產的半導體。而這間機構在1997年起被美國列入實體清單，是首批因其核工作而被列入美國黑名單的中國機構之一。

這些廣泛用於數據中心和個人電腦的芯片，是從中國經銷商那裡購買，有些是作為計算系統的組件採購，其中許多是由該研究所研究計算流體動力學的實驗室購買，這是一個廣泛的科學領域，包括核爆炸建模。

中國工程物理研究院採購的芯片尺寸大多在7納米到14納米之間，其中有不少是中國難以量產的。部分芯片可以在淘寶上買到，但這些採購不包括過去兩年內推出的最新一代芯片。

英偉達表示，中國工程物理研究院在研究中使用的芯片是用於個人電腦等消費產品的通用圖形芯片。全球已售出數百萬台個人電腦，沒有公司可以監控或控制每台電腦 的最終去向。英特爾表示，它遵守出口法規和製裁，其分銷商和客戶也必須遵守。

美國商務部前高級官員、現為國際貿易律師的凱文·沃爾夫 ( Kevin Wolf )表示，在涉及海外交易時，「執行美國的限制極其困難」。根據半導體行業協會的數據，在2021年全球5560億美元的芯片銷售額中，中國採購量佔三分一以上。

前美國國防部官員、現任戰略與國際研究中心高級研究員的格雷戈里·艾倫 ( Gregory Allen )還表示，中國軍方及供應商可通過使用空殼公司和其他出口管制規避策略來規避最終用戶限制。

美國近年加強限制中國獲取先進半導體技術，並與日本與荷蘭商討，聯手限制對華芯片出口。中方批評美方惡意封鎖和打壓，是經濟脅迫和科技霸凌行徑，上月向世貿組織提出申訴。

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責任編輯：尹航

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