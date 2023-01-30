美軍高級將領警告：直覺告訴我 中美將在這時間點開戰

美國空軍機動司令部司令米尼漢(Mike Minihan)上將致信領導層表示，中美將在2025年發生戰爭。因為美國和台灣都將在2024年舉行總統選舉，這可能為中國大陸採取軍事行動創造機會。

美國國防部一位官員表示，這位將軍的評論不代表國防部對中國的看法。

美高官觀點不同 有指開戰並非不可避免

據路透社報道，在上周五首次出現在社交媒體上的一份內部備忘錄中，米尼漢表示，「我的直覺告訴我，我們將在2025年一戰。」他寫道，美國和台灣都將在2024年舉行總統選舉，這可能為中國大陸採取軍事行動創造機會。

美國眾議院外交委員會新任主席Mike McCaul說，「我希望他是錯的，但我認為他是對的。」

報道指出，米尼漢的觀點並不代表五角大樓，但表明了美國軍方最高層對中國可能試圖控制台灣的擔憂。

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美國眾議院軍事委員會最高民主黨人Adam Smith表示，不同意米尼漢的評估。他認為，與中國開戰「不僅不是不可避免，而且可能性很小。」他指出，將軍們在說開戰不可避免時需要非常謹慎。

他又指，美國需要能夠阻止中國對台灣採取軍事行動，相信如果美國採取正確做法，可以避免這場衝突。

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責任編輯：尹航

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