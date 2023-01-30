中疾控：春節疫情未明顯反彈 本輪疫情已近尾聲

最新一期《中國疾病控制中心周報》刊登《全國新型冠狀病毒感染診療和監測數據概述》，總結去年12月9日至上周一（23日）的感染數據，指春節假期疫情未出現明顯反彈，在整個流行過程中，也沒有發現新的變異株，內地本輪疫情已經接近尾聲。

《概述》指，本輪疫情在12月下旬達到高峰，其後不斷下降，各省走勢基本相近，城鄉也基本同步，門（急）診人數、在院重症人數、在院死亡人數均呈現下降趨勢，至1月下旬全國整體疫情已降低至較低水平，醫療救治壓力進一步放緩。

各省疫情達峰時間不一 城鄉基本同步

具體看，內地核酸檢測陽性率在12月25日達高峰（29.2%），抗原檢測陽性率在12月22日達高峰（21.3%），並均於1月下旬降至6%以下。

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各省核酸檢測陽性率達峰時間不一，其中北京和天津分別在12月14日和19日達峰；四川、重慶、湖北等15省份在12月21-24日期間達峰；湖南、浙江、廣西等15省份在12月26-28日期間達峰。各省達峰後下降速度不一，目前均已降至較低水平，超過七成省份降至10%以下。

不過，近日少數省份核酸和抗原檢測陽性率略有上升，可能受有症狀人群、有暴露風險人群檢測意願更高，社區人群檢測量不斷降低有關；加上春節假期人群流動性增加，也可能造成部分未感染人群感染風險加大。

全國發熱門診就診人數大幅回落

《概述》又指，全國發熱門診就診人數也在12月下旬達峰，單就城市情況來看，北京、天津、河北等省份達峰時間稍早；至1月下旬，發熱門診城鄉就診人數較峰值均下降90%以上。

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全國在院患者達峰比感染達峰稍晚，於1月5日達峰，達到162.5萬人；其中陽性重症患者也在當日達到峰值，為12.8萬人，其後在1月23日回落至3.6萬人。在院死亡病例數於1月4日達到每日峰值4273人，1月23日回落至896人。

另外，監測結果表明，本輪疫情流行株為BF.7和BA.5.2，未發現新的變異株。

責任編輯：易燕丹

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