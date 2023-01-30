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中國衛星公司回應美國制裁：與俄僱傭兵組織無業務往來

國情動向 13:06 2023/01/30

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中國衛星公司「長沙天儀空間科技研究院」，被指在俄烏衝突中為俄羅斯僱傭兵組織「瓦格納集團」（Wagner Group）提供協助，被美方列入制裁名單。天儀回應指，與相關的俄羅斯組織不存在業務往來，強調公司的產品及服務不涉及軍事用途。

美國國務院和財政部上周四（26日）對俄羅斯瓦格納集團相關個人和實體實施制裁，並將天儀及其位於盧森堡的子公司列入制裁清單，指該公司涉嫌多次向俄羅斯科企Terra Tech供應有關烏克蘭地理位置的合成孔徑雷達衞星圖像，幫助瓦格納集團對烏克蘭採取軍事行動。

天儀方面回應稱，公司核查了歷史合同及資金往來記錄，天儀及子公司與俄羅斯Terra Tech公司及瓦格納集團不存在業務往來，强調與商業客戶均簽署「關於產品用途的承諾」和「最終用戶協議」，確保天儀的產品及服務皆用於民事和商事用途，不涉及任何軍事用途。

天儀表示，正在與各方積極溝通，盡力確保得到公開、公平和公正的對待，通過合法手段維護自身的合法權益。同時，天儀將持續加強公司合規性審查，並強烈地希望以誠懇、開放、透明的態度與各方開展積極對話，以化解可能的歧見和誤解，未來會繼續在研發和運營活動中嚴格遵守相關國家的法律法規。

中國駐美大使館指，中方向俄羅斯提供協助的指控毫無事實根據，純屬猜測和故意炒作，要求美方處理烏克蘭問題和美俄關係時，不得以任何形式損害中方權益。

責任編輯：易燕丹

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