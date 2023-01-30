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深圳服務「雙區」建設招錄805名公務員 其中定向港澳選拔職位4人

社會熱點 15:40 2023/01/30

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深圳市委組織部、深圳市人力資源和社會保障局發布公告，開展2023年服務「雙區」建設專項招錄緊缺專業公務員，共計招錄805人，其中定向港澳選拔職位4人。

此次公務員招錄，深圳圍繞建設粵港澳大灣區和中國特色社會主義先行示範區需要，服務深圳高質量發展，共計招錄805人，其中基層一線職位297人，市區機關職位192人，專業綜合職位組312人。

定向港澳選拔職位4人，包括深圳前海合作區人民法院招錄2名法官助理，深圳市寶安區司法局招錄1名法律事務，深圳市鹽田區中英街管理局招錄1名綜合執法。

所有職位均要求具備大學本科及以上學歷，其中要求研究生職位佔20%，17個職位要求博士研究生。招錄報考時間為1月29日至2月6日，採取網上報名方式，統一在深圳市人事考評報名系統報名。

這次是深圳2020年以來第三次開展服務「雙區」建設專項招錄公務員，過去兩年共招錄1884名公務員。統計數據顯示，2020年以來深圳已招錄14名港澳籍公務員。

責任編輯：易燕丹

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