四川修例鼓勵生育 婚外產子亦可登記

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內地着力鼓勵生育，應對人口老齡化。四川省近日調整政策，簡化生育登記要求，除了取消生育數量限制，還取消了登記人需要是夫妻的條件限制，意味四川民眾即使婚外產子亦可登記。
《四川日報》報道，四川省衛健委日前發佈《四川省生育登記服務管理辦法》，2月15日起施行，有效期5年。
當局稱，新例在廣泛征求相關部門、基層及社會公眾意見的基礎上，對2019年出台的《四川省生育登記服務辦法》14條修訂完善，形成的《辦法》共16條，主要修訂4方面：
取消了對登記對象是否結婚的限制條件，將「夫妻應當在生育前進行生育登記」更改為「凡生育子女的公民，均應辦理生育登記」。
取消了辦理生育登記時生育數量的限制，明確「凡生育子女的公民，均應辦理生育登記」。
簡化了生育登記的要求，規定網上辦理生育登記時，可通過相關信息系統調取身份證或有效證件電子證照的，不再上傳身份證明材料。
增加了信息共享的要求，如增加了「婚育一件事」一次辦、生育登記信息共享、電子證照共享等內容。
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責任編輯：連兆鋒