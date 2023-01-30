脫鉤的跡象？數據顯示美國最大貿易夥伴可能不再是中國

美國商貿部1月公布的2022年11月份數據顯示，美國從歐盟進口已多於中國大陸，顯示中美關係持續惡化。法媒指出，2022年，中國大陸可能不再是美國最大的貿易夥伴。若真如此，這種情況2008年以來只出現過一次。

據法廣網報道，去年的外貿數據尚未公布，根據美國商務部1月初公布的去年11月份的數據，前11個月以價值計算，美國從歐盟進口的貨物多於中國大陸。

還有一種現象是，在連續20多年出口增長後，越南2018年出口突飛猛進，價值翻了兩番多，從而成為美國的主要商業夥伴之一。

這是否是美中經濟脫鉤的第一個跡象，報道指專家的看法分歧，由於距離太近，下結論為時過早。而且美國關稅政策的全部效果已經受到健康危機及其對全球經濟後果的影響。專家注意到，2018年以來，企業尋求多種供貨渠道，避免被美中貿易戰影響，以及新冠大流行效應及氣候變化風險。

與此同時，美國的激勵措施法案（CHIPS）和降低通膨案（IRA）等法律，顯示拜登政府確實希望加速與中國脫鉤。

兩大經濟體相互交織的程度很深，要實現脫鉤似乎很複雜。牛津經濟研究院美國首席經濟學家斯威特（Ryan Sweet）認為，「美國和中國之間的緊張局勢正在形成，但這並不意味著美國將停止進口中國產品。不過，從長遠來看，毫無疑問供應將多樣化，製造商將不會再把所有的雞蛋放在一個籃子裡。」

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責任編輯：尹航

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