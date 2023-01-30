  • 17°C
香港時間 : 2023130日 (週一) 17:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

脫鉤的跡象？數據顯示美國最大貿易夥伴可能不再是中國

經濟脈搏 16:45 2023/01/30

分享：

分享：

美國商貿部1月公布的2022年11月份數據顯示，美國從歐盟進口已多於中國大陸，顯示中美關係持續惡化。法媒指出，2022年，中國大陸可能不再是美國最大的貿易夥伴。若真如此，這種情況2008年以來只出現過一次。

據法廣網報道，去年的外貿數據尚未公布，根據美國商務部1月初公布的去年11月份的數據，前11個月以價值計算，美國從歐盟進口的貨物多於中國大陸。

還有一種現象是，在連續20多年出口增長後，越南2018年出口突飛猛進，價值翻了兩番多，從而成為美國的主要商業夥伴之一。

這是否是美中經濟脫鉤的第一個跡象，報道指專家的看法分歧，由於距離太近，下結論為時過早。而且美國關稅政策的全部效果已經受到健康危機及其對全球經濟後果的影響。專家注意到，2018年以來，企業尋求多種供貨渠道，避免被美中貿易戰影響，以及新冠大流行效應及氣候變化風險。

與此同時，美國的激勵措施法案（CHIPS）和降低通膨案（IRA）等法律，顯示拜登政府確實希望加速與中國脫鉤。

兩大經濟體相互交織的程度很深，要實現脫鉤似乎很複雜。牛津經濟研究院美國首席經濟學家斯威特（Ryan Sweet）認為，「美國和中國之間的緊張局勢正在形成，但這並不意味著美國將停止進口中國產品。不過，從長遠來看，毫無疑問供應將多樣化，製造商將不會再把所有的雞蛋放在一個籃子裡。」

美軍高級將領警告：直覺告訴我 中美將在這時間點開戰

美國就世貿多項裁決提上訴 中方斥單邊霸凌

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
貿易 關稅 歐盟 中美關係 氣候暖化 貿易戰 中華人民共和國商務部 科技戰 經濟數據表現 外交

上一篇文章

受疫情緩和及資本流入助力 節後首日在岸人民幣收升逾200點

下一篇文章

內地各省公佈春節旅遊成績單 雲南吸金384億居首
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

力爭一季度經濟「開門紅」 多地節後重點項目集中開工
力爭一季度經濟「開門紅」 多地節後重點項目集中開工
內地各省公佈春節旅遊成績單 雲南吸金384億居首
內地各省公佈春節旅遊成績單 雲南吸金384億居首
中國智能手機去年出貨量按年降13% 跌至10年來最低
中國智能手機去年出貨量按年降13% 跌至10年來最低
發改委：鼓勵支持有條件有意願的搬遷群眾進城落戶
發改委：鼓勵支持有條件有意願的搬遷群眾進城落戶
據報美日荷達成協議 限制對華出口先進芯片製造設備
據報美日荷達成協議 限制對華出口先進芯片製造設備
內地春節樓市成交按年降14% 三四綫城市轉旺
內地春節樓市成交按年降14% 三四綫城市轉旺
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款