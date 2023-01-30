《滿江紅》遭「岳飛後人」質疑褻瀆 烈士保護法可起訴？

內地電影《滿江紅》春節檔期票房大賣，這部以宋代奸相秦檜陷害岳飛為背劇的戲謔喜劇，近日在網絡引起不少話題和是非。有自稱「岳飛後人」更質疑，《滿江紅》褻瀆了岳飛民雄英雄形象，但同樣有「岳飛後人」持不同看法。不過無論如何，雖然內地早已訂立《英雄烈士保護法》，但卻因為一個原因，律師認為不滿的「岳飛後人」難以直接控告《滿江紅》。

《滿江紅》年初一上映以來整體口碑不壞，在豆瓣上有7.4分，但該片至今是非不斷，既冒出「偷票房」、「抄襲」等質疑，片方一度聲言要起訴社交媒體上4名「大V」，隨後又作罷，現在又傳出有「岳飛後人」負面評價該片。

自稱岳飛後裔的岳公穎日前在網上發文，認為電影《滿江紅》褻瀆民族英雄。他稱，作為飛祖的後人，他懷著期待的心觀看《滿江紅》，但該片中出現多位喜劇演員，將歷史問題改編得戲劇化。

「看完之後我很傷心，一個民族英雄怎麽被拍成這種虛構的故事？岳飛蕩氣回腸的史詩《滿江紅》，竟然是通過秦檜之嘴誦出，真是褻瀆民族英雄！」

岳公穎表示，自己為岳飛第三子岳霖的31代孫，並曬出其在岳飛廟拍攝的雕像。他說：「發文本意是借助電影探討歷史和文化，發布一下不同的觀點，但僅在探討層面。」

據《頂端新聞》報道，另一位自稱是岳飛後裔29世孫的岳飛霖，對《滿江紅》則有不同看法。「岳飛的形象能這麽深入人心，不僅僅依靠的是歷史，其中，《說岳全傳》功不可沒，而它也難免有虛構、戲說的成分，若是把那些虛構內容都刪除，哪還能引人入勝？此次春節檔熱映的《滿江紅》，對岳飛文化的宣傳和推廣意義非凡。」

《滿江紅》電影開頭已表明該片「純屬虛構」。有網民亦認為，電影上映後，岳飛廟遊客增多，也給許多青少年科普了岳家軍的精神；喜劇演員只要能將角色塑造好，就是好演員。岳公穎其後已刪除質疑文章。

依據歷史人物虛構的影片，也會造成侵權嗎？若岳飛後裔身份屬實，對電影不滿是否能維權？

河南予瑞律師事務所律師孫鵬華認為，如果確有岳飛的後裔認為電影改編不滿，其也無法直接向法院提起訴訟。他指出，根據《英雄烈士保護法》的規定，英雄烈士主要指的是「近代以來，為了爭取民族獨立和人民解放的英雄烈士」。

即便岳飛被認定為法律所保護的英雄烈士，其後裔也無法直接向法院提起訴訟。孫鵬華解釋，根據《民法典》和《英雄烈士保護法》規定，侵害英雄烈士或者死者人格利益的，只有英雄烈士或者死者的近親屬才能向法院提起訴訟，近親屬指的是配偶、父母、子女、兄弟姐妹、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女，其後裔顯然不屬於近親屬，因此其後裔無法直接向法院起訴。

孫鵬華補充，如果電影改編確有侵害岳飛人格利益，損害社會公共利益的行為，其後裔可以向有關部門舉報，也可以向檢察機關報告，要求檢察機關向法院提起公益訴訟。

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責任編輯：連兆鋒