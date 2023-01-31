美國擬進一步切斷華為供應鏈 京：高度關切（第二版）

美國政府據報正考慮進一步切斷中國電訊供應商華為在美國的供應鏈，包括禁止Intel、高通等芯片企業向其供貨。在北京，外交部發言人毛寧表示，中方對此高度關切，正密切關注有關動向。

（新增中方回應）

毛寧強調，中方堅決反對美方泛化國家安全概念、濫用國家力量，無底線、無理打壓中國企業。這種做法違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對於美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

路透社引述多名消息人士指，華府正制定一項新政策，禁止向華為出口5G級別以下的產品，包括4G產品、Wifi 6和Wifi 7、人工智能，以及高性能計算和雲產品。過去可能獲得批準的4G芯片（不能用於5G），以後將不再發放。當前，華府已停止向本土企業發放向華為出口大部分商品的許可證。

彭博社消息則指，部分華府官員主張對華為採取全面禁售，但討論還處於初步階段，估計在今年5月、華為被列入「實體單」4周年之際作出決定。報道又引述數據指，與華為業務在上述美企的收入佔比中已不足1%，換言之切斷供貨不會再造成破壞性影響，另華為手提電腦仍使用這些公司生產的零件。

美商務部發言人指，當局不斷評估政策和法規，不對與特定企業的談判發表評論。Intel、高通、AMD等拒絕評論報道。

外交部發言人毛寧指，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無底線、無理打壓中國企業。這種做法違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

毛寧也再回應荷蘭限制芯片設備出口一事，她指，個別國家出於一己私利，不惜損友自肥，惡意封鎖和打壓中國企業，人為推動產業轉移、脫鉤，不僅損害中國企業的合法權益，也衝擊全球產業鏈供應鏈的穩定。希望各方秉持客觀公正立場，從自身長遠利益和公平公正市場原則出發，獨立自主地作出決定。

責任編輯：陳建錫