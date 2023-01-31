內地1月官方製造業PMI回升至50.1 重回擴張區間

隨著疫情防控轉入新階段，生產生活秩序逐步恢復，內地1月官方製造業PMI（採購經理指數）重返擴張區間，錄50.1，符合預期。非製造業PMI報54.4，為去年6月以來最高。

國家統計局公佈，1月份，製造業PMI、非製造業PMI和綜合PMI產出指數分別為50.1%、54.4%和52.9%，高於上月3.1、12.8和10.3個百分點，三大指數均升至擴張區間，中國經濟景氣水平明顯回升。

製造業方面，在構成PMI的5個分類指數中，新訂單指數為50.9%高於臨界點，比上月上升7個百分點，表明製造業市場需求有所回升。生產指數、原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數均低於臨界點，但較上月回升2.5至7.5個百分點不等，反映製造業顯露回暖跡象。

從行業情況看，農副食品加工、醫藥、通用設備、鐵路船舶航空航天設備等9個行業的生產指數和新訂單指數均位於擴張區間，其中醫藥製造業產需增長明顯，兩個指數均升至65%以上高位景氣區間。

各規模企業PMI亦有回升，大型企業PMI為52.3%，比上月上升4.0個百分點，高於臨界點；中、小型企業PMI分別為48.6%和47.2%，比上月上升2.2和2.5個百分點，仍低於臨界點。

非製造業商務活動指數大幅回升

非製造業方面，景氣水平觸底回升。服務業商務活動指數為54%，結束連續6個月回落走勢，升至擴張區間，本月春節假日消費市場回暖，服務業景氣水平大幅回升。前期受疫情影響較大的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數均高於上月24.0個百分點以上，重返擴張區間，表明居民消費意願明顯增強，市場活躍度回升。

另外，建築業景氣上升。建築業商務活動指數為56.4%，高於上月2.0個百分點，建築業總體保持較快擴張。

國家統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，1月份PMI重返擴張區間，反映出企業生產經營景氣狀況與去年12月份相比發生明顯積極變化。但同時也要看到，1月份反映市場需求不足的製造業和服務業企業仍然較多，市場需求不足仍是當前企業生產經營面臨的首要問題，中國經濟恢復發展基礎需進一步鞏固。

責任編輯：易燕丹

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