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荷蘭外長與秦剛通話：以負責任方式處理對中國貿易事宜

國情動向 09:40 2023/01/31

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美國、荷蘭及日本據報達成「神秘協議」，擴大對中國限制出口芯片及相關技術，但三國官方皆未公佈任何細節之際，中國外長秦剛，與荷蘭副首相兼外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）周一（30日）通電話。秦剛表示，中方願同荷方共同維護國際產業鏈供應鏈穩定。胡克斯特拉稱，荷方會繼續以負責任方式，處理對中國經貿事宜。

秦剛向胡克斯特拉表示，中方期待同荷方攜手努力，落實好兩國領導人重要共識，加強各層級交往，使中荷關係不斷取得新進展。「開放務實」是中荷關係的最大特色。中國正在加快推進高質量發展和高水平對外開放，這將為中荷合作帶來更大機遇。中方願同荷方加強多邊領域合作，共同支持《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會取得積極成果，共同維護國際產業鏈供應鏈穩定，維護開放而非分裂、有序而非混亂的國際貿易環境。

胡克斯特拉稱，荷方願同中方密切各層級交往，深化經貿、軍控、防擴散、應對氣候變化等領域合作，推動兩國開放務實的全面合作夥伴關係不斷發展。荷方將繼續以負責任方式處理對華經貿事宜。

荷方邀請中方出席荷聯合主辦的水促進可持續發展會議，中方表示將派高級別代表出席。雙方還就日本政府決定向海洋排放核污染水問題交換了意見，一致認為此舉事關人類健康和海洋環境，同意繼續保持溝通。

雙方還就烏克蘭問題交換了意見，秦重申中方將與有關各方一道勸和促談。

較早前，西方傳媒報道，美荷日在華盛頓達成進一步限制中國芯片協議，但由於事關敏感，決定不公開細節，美國希望給日本和荷蘭空間來決定如何傳達和落實管制內容，這一過程短則數月、長則數年。分析亦認為，美國此次保持低調原因之一，或是不希望激怒對其貿易保護主義做法已有不滿的歐亞盟友。

中國外交部對此回應表示，美國為了維護自己霸權和私利，濫用出口管制，脅迫、誘拉一些國家組建遏制中國的小圈子，將經貿科技問題政治化、武器化，嚴重破壞市場規則和國際經貿秩序。中方對此堅決反對，也希望有關方面從自身的長遠利益和國際社會的共同利益出發，審慎行事。

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責任編輯：連兆鋒

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