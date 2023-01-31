內地去年工業企業利潤跌4% 港資及外企表現最差

內地去年規模以上工業企業實現利潤總額8.4萬億元（人民幣，下同），按年下跌4.0%，跌幅比去年前11個月擴大0.4個百分點，港資及外企表現最差。官方指， 面對嚴峻複雜的國際環境和多重超預期因素衝擊，工業生產總體穩定，但 國內外不穩定因素較多，經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復面臨諸多挑戰。

分企業類型看， 國有控股企業實現利潤總額 2.37萬 億元，增長 3.0% ；股份制企業實現利潤總額 6.16 億元，下跌 2.7% ；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額 2.00萬 億元，下跌 9.5% ；私營企業實現利潤總額 2.66萬 億元，下跌 7.2% 。採礦業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業等利潤增長，製造業利潤下跌。

41 個工業大類行業中， 21 個行業利潤按年增長， 19 個下跌， 1 個由虧轉盈。其中， 石油和天然氣開採業利潤增長 1.10 倍，電力、熱力生產和供應業增長 86.3% ，煤炭開採和洗選業增長 44.3% ， 計算機、通信和其他電子設備製造業下跌 13.1% ， 紡織業下跌 17.8% ，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌 82.8% 。

截至去年底，規模以上工業企業資產總計 156.12 萬億元，比上年增長 8.2% ；負債合計 88.30 萬億元，增長 8.6 。 應收賬款 21.65 萬億元，比上年增長 12.3% ；產成品存貨 6.04 萬億元，增長 9.9% 。

國統局工業司高級統計師朱虹指，去年面對嚴峻複雜的國際環境和多重超預期因素衝擊，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施穩經濟一攬子政策和接續措施，工業生產總體穩定。 盡管全年工業企業利潤有所下降，但上下游結構持續改善。朱虹提到， 國內外不穩定仍較多， 下階段，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，積極擴大國內有效需求，鞏固工業企業效益企穩回升基礎，推動 今 年工業經濟運行整體好轉。

責任編輯：陳建錫