內地去年工業企業利潤跌4% 港資及外企表現最差

上一篇文章
IMF上調今年中國經濟增長預測至5.2%
下載 App
免費即時新聞
立即掃描，搶先下載
專題:hket 電子書書架
內地去年規模以上工業企業實現利潤總額8.4萬億元（人民幣，下同），按年下跌4.0%，跌幅比去年前11個月擴大0.4個百分點，港資及外企表現最差。官方指，面對嚴峻複雜的國際環境和多重超預期因素衝擊，工業生產總體穩定，但國內外不穩定因素較多，經營壓力仍然較大，工業企業效益恢復面臨諸多挑戰。
分企業類型看，國有控股企業實現利潤總額2.37萬億元，增長3.0%；股份制企業實現利潤總額6.16億元，下跌2.7%；外商及港澳台商投資企業實現利潤總額2.00萬億元，下跌9.5%；私營企業實現利潤總額2.66萬億元，下跌7.2%。採礦業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業等利潤增長，製造業利潤下跌。
41個工業大類行業中，21個行業利潤按年增長，19個下跌，1個由虧轉盈。其中，石油和天然氣開採業利潤增長1.10倍，電力、熱力生產和供應業增長86.3%，煤炭開採和洗選業增長44.3%，計算機、通信和其他電子設備製造業下跌13.1%，紡織業下跌17.8%，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌82.8%。
截至去年底，規模以上工業企業資產總計156.12萬億元，比上年增長8.2%；負債合計88.30萬億元，增長8.6。應收賬款21.65萬億元，比上年增長12.3%；產成品存貨6.04萬億元，增長9.9%。
國統局工業司高級統計師朱虹指，去年面對嚴峻複雜的國際環境和多重超預期因素衝擊，各地區各部門高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有效實施穩經濟一攬子政策和接續措施，工業生產總體穩定。盡管全年工業企業利潤有所下降，但上下游結構持續改善。朱虹提到，國內外不穩定仍較多，下階段，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，大力提振市場信心，積極擴大國內有效需求，鞏固工業企業效益企穩回升基礎，推動今年工業經濟運行整體好轉。
責任編輯：陳建錫