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IMF上調今年中國經濟增長預測至5.2%

經濟脈搏 10:11 2023/01/31

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國際貨幣基金經濟（IMF）將今年中國GDP增長預測上調0.8個百分點至5.2%；明年4.5%不變。今年全球增長預測則由2.7%上調2.9%；明年降至3.1%。

IMF今日（31日）發表新一期《世界經濟展望》（WEO），比去年10月時輕微上調對今年的全球GDP增長預測，原因是美國和歐洲地區在需求上展現強大的韌性，加上能源成本緩解，以及中國放棄嚴格的新冠防疫限制並重新開放。但風險仍偏於下行，包括中國疫情惡化、全球債務困境加劇，以及俄烏戰爭升級。

報告提到，中國在人口免疫力水平較低且醫院不足的情況下，如疫情出現反彈或影響經濟復甦。房地產市場危機仍是主要的風險來源，開發商和相關金融部門存在違約風險。報告建議中國提高財政支持的針對性，為受糧食及能源價格上升影響的群體提供幫助，並取消大範圍的財政紓困措施。

IMF首席經濟學家古蘭沙（Pierre-Olivier Gourinchas）指，房地產業將繼續拖累經濟增長，在對市場得到一些整頓前，它不會成為中國的增長引擎。

責任編輯：陳建錫

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