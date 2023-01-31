  • 18°C
香港時間 : 2023131日 (週二) 11:47
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

杭州無業男偷面值兩萬元彩券僅中獎九千元 還要吃牢飯

社會熱點 11:00 2023/01/31

分享：

分享：

一夜暴富是不少人的夢想，浙江杭州一無業男子王某為實現夢想鋌而走險，走上犯罪之路。王某前後十幾次從彩票店共偷走面值兩萬多元（人民幣，下同）的彩券，兌換獎金9000元。王某的行徑被店主發現並報警，目前王某已被刑事拘留。

杭州錢塘區某商場彩票店店主報警稱自己的彩票店進賊了。他在補貨時發現機器上的鎖被人撬了，余量和庫存對不上。店主大致計算，少了的刮刮樂彩券面值有2萬多。

隨後，民警對案發地周邊進行走訪、排查，鎖定並抓獲了嫌疑人王某。

據嫌疑人王某交代，他平時花錢大手大腳，加上最近沒有工作，經濟拮據。路過彩票店時，他就想通過偷彩票並中大獎的方式來一夜暴富。

於是乎，王某深更半夜來到彩票店，撬開櫃門偷走一小部分刮刮樂，將櫃門恢復原狀後揚長而去。之後，他把中獎的彩券拿去彩票店兌獎，沒中獎的直接扔掉。心存僥幸的王某故伎重施，前後盜竊次數共計十幾次，盜竊彩票總面值2萬多，兌換刮刮樂獎金9000元。

目前犯罪嫌疑人王某因涉嫌盜竊罪，已被警方依法采取刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

此事登上微博熱搜，網民的重點幾乎都在彩券的中獎率上。

檸檸小檬biu ：面值2萬，刮了9000 這就是命啊

高昊然 ：這個故事告訴我們，刮刮樂不靠譜

強強是只小白兔 ：中獎率不高 記住了記住了

春天的_Spring ：所以大家都不要去刮了，這連一半本錢都回不來啊

旺仔逗逗呀 ：告訴我們想靠這個發家致富不靠譜。買來玩玩還可以

安徽一地年後復工民政局超忙 網傳辦離婚大排長龍（第二版）

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
微博 杭州 盜竊罪 經濟 網絡熱話 罪案

上一篇文章

「人造太陽」中核集團撐《流浪地球》：你們想像我們實現

下一篇文章

《滿江紅》遭「岳飛後人」質疑褻瀆 烈士保護法可起訴？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

安徽一地年後復工民政局超忙 網傳辦離婚大排長龍（第二版）
安徽一地年後復工民政局超忙 網傳辦離婚大排長龍（第二版）
中疾控：春節疫情未明顯反彈 本輪疫情已近尾聲
中疾控：春節疫情未明顯反彈 本輪疫情已近尾聲
蘇貞昌率內閣總辭 新舊內閣明日交接
蘇貞昌率內閣總辭 新舊內閣明日交接
四川修例鼓勵生育 婚外產子亦可登記
四川修例鼓勵生育 婚外產子亦可登記
《滿江紅》遭「岳飛後人」質疑褻瀆 烈士保護法可起訴？
《滿江紅》遭「岳飛後人」質疑褻瀆 烈士保護法可起訴？
深圳服務「雙區」建設招錄805名公務員 其中定向港澳選拔職位4人
深圳服務「雙區」建設招錄805名公務員 其中定向港澳選拔職位4人
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款