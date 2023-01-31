杭州無業男偷面值兩萬元彩券僅中獎九千元 還要吃牢飯

一夜暴富是不少人的夢想，浙江杭州一無業男子王某為實現夢想鋌而走險，走上犯罪之路。王某前後十幾次從彩票店共偷走面值兩萬多元（人民幣，下同）的彩券，兌換獎金9000元。王某的行徑被店主發現並報警，目前王某已被刑事拘留。

杭州錢塘區某商場彩票店店主報警稱自己的彩票店進賊了。他在補貨時發現機器上的鎖被人撬了，余量和庫存對不上。店主大致計算，少了的刮刮樂彩券面值有2萬多。

隨後，民警對案發地周邊進行走訪、排查，鎖定並抓獲了嫌疑人王某。

據嫌疑人王某交代，他平時花錢大手大腳，加上最近沒有工作，經濟拮據。路過彩票店時，他就想通過偷彩票並中大獎的方式來一夜暴富。

於是乎，王某深更半夜來到彩票店，撬開櫃門偷走一小部分刮刮樂，將櫃門恢復原狀後揚長而去。之後，他把中獎的彩券拿去彩票店兌獎，沒中獎的直接扔掉。心存僥幸的王某故伎重施，前後盜竊次數共計十幾次，盜竊彩票總面值2萬多，兌換刮刮樂獎金9000元。

目前犯罪嫌疑人王某因涉嫌盜竊罪，已被警方依法采取刑事拘留，案件正在進一步辦理中。

此事登上微博熱搜，網民的重點幾乎都在彩券的中獎率上。

檸檸小檬biu ：面值2萬，刮了9000 這就是命啊 高昊然 ：這個故事告訴我們，刮刮樂不靠譜 強強是只小白兔 ：中獎率不高 記住了記住了 春天的_Spring ：所以大家都不要去刮了，這連一半本錢都回不來啊 旺仔逗逗呀 ：告訴我們想靠這個發家致富不靠譜。買來玩玩還可以

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責任編輯：尹航

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