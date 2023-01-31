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劉慈欣：《流浪地球2》和我小說沒甚麼關係了 這很鼓舞

社會熱點 12:36 2023/01/31

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劉慈欣：《流浪地球2》和我小說沒甚麼關係了 這很鼓舞

電影《流浪地球2》和電視劇《三體》正在熱播，這兩部中國科幻名著的原作者劉慈欣，亦再次成為焦點人物。央視本周播出劉慈欣專訪，劉慈欣就《流浪地球2》電影及《三體》電視劇談及自己的作法。劉慈欣形容，《流浪地球2》內容已經和自己的小說沒有甚麼關係，「這給人很大的鼓舞」，因為這說明中國原創科幻電影已經有相當水平。

《流浪地球》本為劉慈欣短篇小說，講述太陽異變下，人類發明並利用行星發動機，把整個地球推離太陽系另覓新星的故事。《流浪地球》第一部電影當中的人物、故事其實已和小說完全不同，只是採納了原著的背景設定，續集《流浪地球2》則是第一部電影的前傳，重點描寫地球起程前，人類社會在危難下如何選擇的故事。

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劉慈欣認為，《流浪地球2》給出了更為「紀實」的科幻想象。科幻可能是未來的歷史，人工智能也離我們越來越近，值得所有人思考。

在談到電影《流浪地球2》的宏大敘事、特效技術時，劉慈欣反覆提到了「震撼」二字：「《流浪地球2》確實全方位超越了第一部的水平，從特效，到表演，到故事都比第一部超越了很多。 」

「《流浪地球2》和我的小說原著沒有甚麽關係了，這給人很大的鼓舞。以前中國的科幻電影熱衷於改編，其實屬於無奈之舉，但《流浪地球2》確實改變了我的這種看法。我覺得我們要是努力去原創這種科幻電影，不從IP改編的話，現在也具有相當的能力水平。」

《流浪地球2》片中科技能實現嗎？

《流浪地球2》中，行星發動機、智能量子計算機、太空電梯等「硬核科技」元素讓觀眾深感震撼。劉慈欣認為，太空電梯從理論上來說沒有任何懸念，其實現的最大障礙在於材料。因為太空電梯要把一根鋼索從地面升到地球同步軌道3萬公里的高度，目前強度最高的材料最多只能升到200公里。

而把人的意識匯入電腦，實現「數字永生」，劉慈欣認為這關乎兩方面技術，一個是信息技術，進展很快；另外一個是腦科學，我們對自己大腦的認識、對大腦的研究，這部分進展很慢。我們大腦究竟是怎麽運作的，我們的記憶、自我意識、思維怎麽產生的，雖然目前研究成果很多，但我們並沒有真正了解它。

《三體》已播部分很符合自己想象

正在熱播的電視劇《三體》被不少網友們評價為「對原著的還原度極高」，這一點也得到了劉慈欣的認可。劉慈欣認為，電視劇《三體》里的演員十分出色，塑造的人物形象都很符合大家的想象，例如葉文潔塑造得就很成功。

劉慈欣：「電視劇我不太好最終評價，因為畢竟只看了1/3，但看過的部分感覺很精確還原了書裏的內容，畫面都很符合作者、讀者的想象。」

中國的未來是科幻電影的沃土

目前國內正在不斷升溫的「科幻熱」，土壤在哪里？對於這個問題，劉慈欣表示，中國的飛速發展、中國的現代化進程，深刻推動著影片的突破和跨越，這是科幻文學、科幻電影存在和發展的土壤。

劉慈欣：「如果《流浪地球2》放到30年前是拍不成的，投資的人會說，這個電影不可信。中國人怎麽能拯救了世界呢？怎麽會有宇宙飛船進入太空呢？哪有那麽龐大的超現代的機器......但是現在我們沒有這種感覺了，中國的發展、中國的現代化進程，讓我們可以欣賞科幻。」

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責任編輯：連兆鋒

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