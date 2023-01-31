吉林18歲高三女生失蹤87天 父憂胡鑫宇案翻版

吉林省吉林市一名18歲高三女學生失蹤87天，至今仍下落不明。其父表示，在聽說江西省中學生胡鑫宇失蹤多時，遺體在學校後山被尋獲後，十分擔心女兒的情況。

《九派新聞》報道，鄭先生透露，女兒鄭春梅去年11月3日晚離開學校後，沒有直接回到住處，而是前往吉林大橋，凌晨才回到校外租屋處。

CCTV拍到被男子尾隨

閉路電視畫面顯示，11月4日0時02分，鄭春梅回到居住的欣昌小區時，有一名男子尾隨其後。鄭先生指，「男子包裹得很嚴實，很難分辨出是誰。直至0時06分，女兒回到租屋處，該男子返回。」

其後，鄭先生接到房東消息，鄭春梅4日晚上8時許離開住所，離開時說要回學校拿戶口本。得知消息後，鄭先生馬上報警，透過沿路監視器發現，鄭春梅最後身影消失在吉林大橋一帶，橋下便是松花江。

辦案民警曾告知他，警方有科學的依據，認定鄭春梅落水，只能等打撈結果。事發後，警方和救援隊一直在松花江邊尋找或在江上進行搜尋，半個多月後仍沒有任何蛛絲馬跡。進入冬季後，江面開始結冰，只能暫停搜尋。

鄭春梅已失蹤87天，鄭先生表示，雖然警方讓他們不要抱希望了，「但是活要見人死要見屍，絕不會不了了之的結案。」吉林警方日前回應，鄭春梅的失蹤案還在調查中，「並未結案。」

責任編輯：陳俊賢