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報告：去年百城樓價七成疲軟 符合房貸利率下調要求

社會熱點 14:43 2023/01/31

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易居房地產研究院發布《2022年中國百城房價報告》，形容去年樓市是疫情三年中最冷的一年，並稱內地百城新樓成交均價按年收窄2.3%，約七成城市樓價疲軟，具備下調房貸利率條件。

報告指，去年內地百城新建商品住宅成交均價為每平方米19,222元（人民幣，下同），按年漲幅8.4%，相比2021年10.7%的年漲幅收窄了2.3個百分點。在100個城市中，有70個城市房價按年漲幅≦5%，這也意味著百城中有七成城市房價疲軟。此類城市是近2023年尤其一季度房貸利率下調概率最大的城市。

從城市能級來看，一線城市房價保持按年正增長；二線城市中，太原、沈陽、石家莊、哈爾濱、昆明、烏魯木齊、南寧、武漢、海口和貴陽的房價總體疲軟，是今年一季度最應該主動下調房貸利率的城市。此類城市總體特點是，屬於北方省會城市或文旅市場遇到明顯衝擊的城市。

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易居房地產研究院研究總監嚴躍進表示，經過金融政策調整，今年1月份關於「3.8%利率為主流利率」的共識逐漸增強，相比2020年全國重點城市主流的房貸利率為5.3%下降了1.5%。

珠海部分銀行首套房利率降至3.7%

財聯社消息稱，珠海部分銀行昨日（30日）已開始實行最低3.7%的首套房貸款利率，且無其他特殊要求。但有其他大行個貸經理表示，暫未接到通知。

另外，鄭州、天津、福州、瀋陽、廈門等二線城市利率下調至3.8%和3.9%。肇慶、湛江、雲浮、惠州、韶關、江門階段性取消首套房貸利率下限，不久也將迎來3字頭利率。

責任編輯：陳俊賢

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