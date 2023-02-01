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中國今起對南韓入境旅客強檢 韓稱考慮提前撤限（更新版）

國情動向 01:05 2023/02/01

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南韓機場為中國入境旅客安排專門檢測。

中國今日（2日1日）對所有南韓入境旅客進行強制檢測，結果呈陽性者須居家隔離。前一天，南韓政府表示如中國疫情受控，考慮提前解除簽證禁令。

南韓駐華大使館公告，北京通過外交渠道通知使館，將針對自韓乘坐韓中間直航航班赴華全員進行入境後核酸檢測，結果呈陽性者須接受隔離。中韓兩國的航空公司亦已收到北京的通知，要求旅客接受檢測。韓外交部指，韓方堅持除防疫以外，其他因素不得影響南韓人員赴華受限的立場，正與中方進行溝通。

在昨日（1月31日），南韓副總理韓德洙表示，如果中國感染情況受控，考慮2月底前解除對中國公民發放短期簽證的禁令。該禁令原定至今日結束，南韓上周臨時決定延長至下月月底。中國已對南韓公民實施類似反制措施，並未提到何時恢復。月初同時叫停的日本公民赴華簽證，則在前日（29日）已恢復審批。

在當日的中國外交部新聞發佈會上，有韓媒提問稱，有傳中國打算對南韓旅客進行全員核酸檢測。發言人毛寧指，中方以最大誠意，本著實事求是的態度，與有關國家進行了充分溝通。令人遺憾的是，個別國家仍然執意針對中國採取歧視性入境限制措施，對此中方堅決反對，有理由採取必要的對等措施。

她指，中方一貫堅決反對將疫情防控政治化，認為應當取消針對中國的歧視性限制措施，中方亦願同各國一道為中外人員的正常往來創造更多便利。

責任編輯：陳建錫

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外交 疫情 簽證 日本 南韓 中國

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