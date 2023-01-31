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40歲內地男神胡歌宣布當爸爸 網民驚呼：幾時結的婚？

社會熱點 20:11 2023/01/31

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內地知名男星胡歌今日下午在微博宣布自己當爸爸了，太太和女兒都平安，又透露太太並非公眾人物。消息一出，網民都覺得驚訝，好奇胡歌幾時結的婚。過往胡歌曾被問到何時結婚，當時他還回應：「我不著急，那個彭于晏還沒結婚。」

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胡歌今日在微博宣布自己當爸爸的喜訊，指母女平安。

他說：

入行整二十年，感謝大家陪伴我一起成長。此刻我將和你們共同邁向人生的下一個階段，希望大家能夠給予我更多的支持和理解。

胡歌又指，老婆不是公眾人物，為了讓孩子順利誕生，喜訊隱而未宣，望大家多多包涵。

網民向胡歌表達祝福的同時，也不忘提到彭于晏，因胡歌和彭于晏都曾為同樣參演《仙劍奇俠傳》的內地男演員袁弘做過伴郎。此後，當《仙劍奇俠傳》的演員們戀愛或是結婚，影迷都會提到胡彭二人。

之前被粉絲「催婚」時，胡歌搬出彭于晏做「擋箭牌」說：「我不著急，那個彭于晏還沒結婚」。之後，彭于晏說「他也不急那我也不急」，意外造福很多被催婚的單身漢——「他倆不著急，我也不著急」。

然而胡歌突如其來公布喜訊，不僅結婚還已經當爸，網民笑稱「彭于晏傻眼了」。

胡歌2005年因出演電視劇《仙劍奇俠傳》漸有名氣，並因而成為當時內地最受歡迎的演員之一。此後，他又陸續演出於多部電視劇，如《聊齋》、《天外飛仙》、《少年楊家將》、《射鵰英雄傳》、《仙劍奇俠傳三》、《瑯琊榜》、《偽裝者》等。 

責任編輯：陳俊賢

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正能量 結婚 網絡熱話 演員 大眾 電視 彭于晏

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