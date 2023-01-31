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俄外交部：習近平將於今春訪問莫斯科

國情動向 21:18 2023/01/31

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俄羅斯外交部公布，中國國家主席習近平將於今年春季訪問俄羅斯首都莫斯科，並強調這將成為俄中兩國關係中的頭等大事。

在北京，中國外交部發言人毛寧指，中俄雙方在多層級保持着密切溝通，推動兩國關係發展，也為維護世界和平與發展作出貢獻。關於具體訪問，目前我沒有可以發佈的消息。

據俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯外交部說，總統普京邀請習近平在春季對俄羅斯進行國事訪問，並強調俄中兩國將攜手努力，進一步加強和推進雙邊關係。
俄羅斯外交部也說，隨着中國不斷優化防疫措施，他們期待各級面對面接觸和交流能恢復。

習近平曾在2019年訪問俄羅斯並與普京會晤。兩人在去年幾次舉行會晤或通電話，包括2月前往北京出席冬季奧運會開幕式。俄烏戰爭爆發後，習近平曾與普京通電話，兩人也在9月於烏茲別克斯坦撒馬爾罕會晤。

俄羅斯衛星通訊社和路透社也引述俄羅斯《公報》報道，消息人士稱中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅將2月20日訪問莫斯科，並有可能與普京會面。

對此，毛寧周一（30日）回應說：「我目前不掌握你提到的具體訪問。中俄是全面戰略協作夥伴，在各層級都保持密切交往。」

中國衛星公司回應美國制裁：與俄僱傭兵組織無業務往來

俄烏戰爭曝露問題 智庫： 美軍工業未準備好應付中美衝突

中俄元首視像會晤 習提加強戰略協作 捍衛兩國利益

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 外交 王毅 習近平 莫斯科 俄羅斯 北京 普京 中國外交部 中國

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