  • 20°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 10:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【中美角力】美印將達夥伴關係 在軍事、半導體等領域與中國競爭

國情動向 09:49 2023/02/01

分享：

分享：

美國白宮將於週二啟動與印度的夥伴關係，總統拜登希望兩國在軍事裝備、半導體和人工智能（AI）領域與中國展開競爭。

據路透社報道，華盛頓希望在印度鋪設更多西方移動電話網絡以對抗中國的華為，歡迎更多印度計算機芯片專家來到美國，並鼓勵兩國公司在火砲系統等軍事裝備方面展開合作。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）週二將在白宮與兩國高級官員開會，啟動「美印關鍵和新興技術倡議」。

沙利文說，「中國帶來的更大挑戰——它在經濟領域的做法、咄咄逼人的軍事行動、以及主導未來產業和控制未來供應鏈的努力，對印度的想法產生了深遠影響。」

同樣是在亞太地區，美國官員表示，美國希望在本周達成一項協議，使菲律賓向美軍開放多達四個軍事基地。這是華盛頓方面擴大其在該地區戰略足跡以應對中國威脅的最新舉措。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)本周晚些時候將在馬尼拉與菲律賓新當選總統馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)會晤，希望能達成這項協議。

在北京，外交部曾表示，抱守「中國威脅論」，挑動對立對抗，既損人又害己。

美國駐華使館發布微信sticker 其中一圖關趙立堅事？

白宮：布林肯本月5日至6日訪華 尋求恢復部分合作

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道

開啟hket App，閱讀全文
白宮 印度 華為 人工智能 美國國防部 美軍 拜登 軍事 晶片 經濟

上一篇文章

意大利據報不再對中國旅客強檢 日本考慮放寬

下一篇文章

白宮：布林肯本月5日起訪華 尋求恢復部分領域對話
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

「認證」中國企業影響力？美國為何盯上長沙天儀衛星公司
「認證」中國企業影響力？美國為何盯上長沙天儀衛星公司
中國今起對南韓入境旅客強檢 韓考慮提前撤限（更新版）
中國今起對南韓入境旅客強檢 韓考慮提前撤限（更新版）
【科技戰】美媒指中國核武研究所繞過美禁令採購芯片
【科技戰】美媒指中國核武研究所繞過美禁令採購芯片
荷蘭外長與秦剛通話：以負責任方式處理對中國貿易事宜
荷蘭外長與秦剛通話：以負責任方式處理對中國貿易事宜
台灣下周二起取消大陸旅客入境檢測要求
台灣下周二起取消大陸旅客入境檢測要求
俄外交部：習近平將於今春訪問莫斯科
俄外交部：習近平將於今春訪問莫斯科
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款