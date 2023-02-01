【中美角力】美印達夥伴關係 在軍事、半導體等領域與中國競爭

美國白宮31日啟動與印度的夥伴關係，總統拜登希望兩國在軍事裝備、半導體和人工智能（AI）領域與中國展開競爭。

據路透社報道，華盛頓希望在印度鋪設更多西方移動電話網絡以對抗中國的華為，歡迎更多印度計算機芯片專家來到美國，並鼓勵兩國公司在火砲系統等軍事裝備方面展開合作。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）和印度國家安全顧問多瓦爾（Ajit Doval）當日在白宮與兩國高級官員開會，啟動「美印關鍵和新興技術倡議」。

沙利文說，「中國帶來的更大挑戰——它在經濟領域的做法、進取的軍事行動、以及主導未來產業和控制未來供應鏈的努力，對印度的想法產生了深遠影響。」

同樣是在亞太地區，美國官員表示，美國希望在本周達成一項協議，使菲律賓向美軍開放多達四個軍事基地。這是華盛頓方面擴大其在該地區戰略足跡以應對中國威脅的最新舉措。美國國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)本周晚些時候將在馬尼拉與菲律賓新當選總統馬科斯(Ferdinand Marcos Jr.)會晤，希望能達成這項協議。

在北京，外交部曾表示，抱守「中國威脅論」，挑動對立對抗，既損人又害己。

美國駐華使館發布微信sticker 其中一圖關趙立堅事？

白宮：布林肯本月5日至6日訪華 尋求恢復部分合作

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道