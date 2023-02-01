1月財新中國製造業PMI升至49.2 遜預期兼連縮6個月

1月財新中國製造業PMI報49.2，比上月微升0.2個百分點，差過市場預期，並連續6個月處於收縮區間。數據反映疫情負面影響仍在，但企業樂觀情緒提升。

從分項數據看，當月製造業生產、需求仍然疲弱，生產指數與新訂單指數在榮枯線下略有回升，分別連續第5、6個月位於收縮區間。產量方面，消費品類上升，中間品類與投資品類下降。外需方面，海外經濟衰退風險增加，新出口訂單指數同樣連續第6個月位於收縮區間，不過收縮程度趨緩。

生產和需求邊際好轉，帶動就業指數在榮枯線下上升。受訪企業反映，減員主要是由於疫情感染率上升導致人員無法到崗，部分員工自願離職後未填補空缺。受原材料特別是金屬價格漲價的帶動，當月製造業購進價格指數抬升並連續第4個月處於擴張區間。出廠價格指數雖有所上升，但仍然低於臨界點。

隨著疫情形勢好轉，供應鏈更趨穩定，當月供應商供貨時間指數在榮枯線下大幅上升，意味著供應鏈壓力放緩，但是由於人手短缺，物流運輸尚未完全正常化。而生產經營逐步恢復正常，企業對未來一年前景的信心持續回升，製造業生產經營預期指數升至自前年5月以來新高。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，當月疫情對經濟的負面影響仍然存在，供給和需求趨弱，外需低迷，就業下降，物流亦未完全恢復，但製造業企業樂觀情緒繼續提升。此輪疫情衝擊之後，加快恢復經濟、促進社會生產生活秩序正常化將是經濟工作重點，改善預期、修復信心、增加收入、擴大消費、拉動內需則是重要抓手。展望未來，疫情發展仍有較強不確定性，應做好充分準備，應對可能出現的下一波疫情衝擊。疫情防控和經濟社會發展，仍需高效統籌。

責任編輯：陳建錫