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中疾控：CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行

社會熱點 11:10 2023/02/01

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中國疾病預防控制中心表示，目前未見CH.1.1變異株的致病性增強，仍需進一步關注，相信短期內不會在內地引起大規模流行。

中疾控引述GISAID數據庫收錄序列指，截至1月30日，已在67個國家或地區監測發現CH.1.1，主要在英國、丹麥、新加坡等國流行。

CH.1.1屬於Omicron變異株BA.2.75的第六代亞分支。最新研究顯示，由於新增多個突變位點，增加了CH.1.1的免疫逃逸能力。同時，新增的一個突變位點（L452R），曾經是Delta變異株的特徵性突變位點。該突變位點也存在於許多其他Omicron變異株亞分支中，如BA.5.3和BA.5.1.3等。

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內地去年11月13日，首次從天津市報送的1宗泰國輸入病例樣本中，檢出CH.1.1進化分支。截至1月30日，共監測發現24宗CH.1.1及其亞分支輸入病例，來源地涉及15個國家或地區；未監測到本土感染病例。

中疾控表示，儘管CH.1.1變異株的免疫逃逸能力和傳播優勢進一步增強，導致突破感染和再感染風險增加，但內地大部分人群體內已存在高水平中和抗體，對CH.1.1存在一定的交叉保護作用，CH.1.1短期內不會引起本土大規模流行。

不過高危群組，包括65歲以上長者、基礎病患者、未接種疫苗者，以及未感染人群仍需加強個人防護。

責任編輯：易燕丹

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