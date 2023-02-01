雲南高官自稱活佛 騙五百萬扶貧資金建塔修廟

作為中共黨員，雲南省人大常委會辦公廳原黨組成員、省紀委派駐省人大機關原紀檢組組長羅廷才不信馬列主義信鬼神，自封「活佛」，拿著五百多萬（人民幣，下同）扶貧助農專項資金共蓋寺廟，被開除黨籍，移送檢察機關依法審查起訴。

2023年1月29日，雲南省玉溪市中級人民法院一審開庭審理了羅廷才案，擇期宣判。

先建塔再建寺 深夜偷偷開光

據新華社報道，羅廷才在退休5年後被群眾舉報，於2022年2月被雲南省紀委監委立案審查調查並採取留置措施。

經雲南省紀委監委查明，2013年至2018年，羅廷才利用職務影響，以建設家鄉基礎設施為由，向多個部門和單位申報扶貧助農專項資金共計566萬餘元，擅自改變資金用途，違規在其家鄉馬關縣瓢廠村建蓋寺廟並從事違法活動。

經查，自2013年6月起，在沒有報批的情況下，羅廷才先是建了寓意「九五至尊」的九層雲海塔，後又擴建了雲海寺，擺放了十三尊佛像，2018年6月正式對社會開放。他還不顧民宗幹部的阻止，在深夜偷偷組織開光儀式。

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為將雲海寺合法化，羅廷才組織村民參加「三皈依」培訓項目並辦理皈依證，他自己也辦理了皈依證，取法號「本智」。另外，他安排村民向馬關縣民宗局遞交皈依證和相關申報材料，以「村裏有一定數量的信教群眾」為由，申請將雲海寺批準為臨時宗教場所。

馬關縣民宗局走訪發現，瓢廠村無信奉佛教人員，已辦理皈依證的村民自身並不信佛教，因此拒絕了這一申請。

家裡找不到一本馬列著作 但有很多佛經

雲海寺建成後，羅廷才還組織出資農戶通過售賣香火、收取功德金等方式斂財，引發當地廣大群眾反對。2019年6月，馬關縣政府將雲海寺關閉清理。

雲南省紀委監委辦案人員在對羅廷才的家進行搜查時，竟找不到一本馬列著作，佛經卻很多，而且家裏還供奉佛龕。

據羅廷才供述，隨著年齡增長和職務升遷，他漸漸有了「船到碼頭車到站」的思想。他在懺悔錄中寫道：「在精神迷茫時，我不再去找組織談心，而是選擇去寺廟坐坐，聽那些和尚講一些佛教和鬼神方面的説談。漸漸地我把馬列主義拋之腦後，開始迷戀封建迷信，一心只想建塔修廟，保佑子孫後代，讓自己死後靈魂有安放之處。」

中國共產黨黨中央曾多次明確規定：共產黨員不得信仰宗教，不得參加宗教活動，對參加宗教活動的黨員要耐心進行教育，幫助他們樹立正確的世界觀，劃清無神論和有神論的界限，堅持共產主義信念；長期堅持不改的，要勸其退黨，堅持不退的要予以除名。共產黨員是唯物論者，不應當是有神論者。

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責任編輯：尹航

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