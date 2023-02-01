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美國要求菲律賓再開放4基地 部署兵力抗衡中國

國情動向 11:53 2023/02/01

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美國尋求菲律賓開放更多軍事基地。（資料圖片）

美國尋求本周內與菲律賓達成協議，讓後者再向美軍開放4個軍事基地，包括位處台灣以南的呂宋島，以滿足美方擴大印太地區部署、應對中國威脅的需求。

《華爾街日報》引述美國官員指，國防部長奧斯汀本周會在馬尼拉與菲律賓總統小馬可斯會晤，希望促成該項協議。美方希望新開放的基地，其中兩個可能位於菲國北部的呂宋島（距離台灣約360公里）、西南部巴拉望省。作為回報，美國擬向菲提供包括無人機在內的軍事援助，以便菲軍能夠監察南海的情況。

報道指，該協議目的是讓美軍在整個亞太地區部署眾多較小規模的軍事力量、鞏固舊聯盟、組建新聯盟，以對抗中國在該地區與日俱增的影響力。如果衝突爆發，在菲國各地輪流部署較小規模的部隊，可在更大範圍內為美軍提供後勤支持。同時，分散的兵力部署，可避免與中國的緊張關係升級。

但達成協議仍有難度，尤其中國是菲律賓的最大貿易夥伴之一，這使菲國不希望選邊站隊。小馬可斯上月受訪也曾表明，這是非常不穩定的平衡。

另外，奧斯汀昨日（31日）在南韓訪問，與韓方達成協議，包括擴大聯合軍事演習規模、美方延伸威懾承諾執行能力，以及適時在南韓部署更多戰略武器。

責任編輯：陳建錫

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