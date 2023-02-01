6歲男童入女厠 女子出言提醒反遭家長辱駡半小時（有片）

內地一名女子到黑龍江哈爾濱旅遊時，在地鐵站發現一名6歲男童在女洗手間中，表示這裡是女廁所，男孩子不能進來。隨後，男童家長認為該女子的行為對孩子造成傷害，將其堵住要求道歉。雙方在洗手間內發生激烈爭執，最終需由地鐵站工作人員將其分開。

網傳影片顯示，一名女士不停要求拍攝者道歉，稱把6歲的孩子說哭了，「誰說這麼點孩子不能進女衛生間」，並多次出現侮辱性語言。之後該名女士打電話喊來其他同行人士，包括男童的父親，繼續對拍攝者進行辱駡。

當事人：希望男童家長道歉

影片引發廣泛關注，當事人的高小姐（化姓）在微博講述事情經過，表示自己進入地鐵站洗手間時，發現男童在裡面，提醒男童「男孩子不應該來女廁」，未曾說過辱罵的詞。

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隨後，男童媽媽在旁邊廁格衝出，帶著辱罵性詞語堵住廁所門，說「X，是誰說我孩子？」，甚至叫上其他家人加入辱罵長達20分鐘之久，最後需由地鐵站工作人員將其拉開。

高小姐表示，當時自己被嚇到，從未經歷過這種事情，後來兩三天還處於抑鬱、受驚嚇的狀態。她强調並沒有駡過男童，希望對方家人道歉。

專家：家長須對孩子進行正確的性教育

華中師範大學教授、華大新父母教育研究院院長鄭曉邊表示，這件事情反映了家庭教育中的問題，涉及到孩子的性教育與健康成長。

他指出，男童已經6歲，應該有一些性別的意識、規範和行為的要求。孩子在3歲進入幼兒園之前甚至3歲之前，家長都要培養和引導孩子的性別角色意識，須對小孩進行正確的性教育。

另外，媽媽帶好幾歲的男孩子進女廁所看起來是小事，但是會在一定程度上誤導孩子，讓孩子產生錯誤的性別意識，讓男孩子誤以為進入女廁所仿佛是對的，對於孩子性別意識的健康成長不利，也忽視了廁所裡其他女性的感受。

網民表示： 6歲有點過了，你要說3歲以下的還勉強。

這小男孩不會自己尿尿嗎？看起來很大了呀。

有父親在身邊居然都不帶著孩子去衛生間，無語。

我也有兒子，帶這麼大的男孩進女廁，我自己心理上都不能接受。

6歲已經有基本的男女認知，你還帶他去女廁，就是在變相告訴他，男的可以隨意進女廁。

責任編輯：陳俊賢