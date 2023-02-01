「年輕人不應為錢選工作」 內地專家金句又辣着網民

出路少、人工低是內地青年就業一大難題，有專家呼籲，年輕人選擇工作不應只考慮人工多少。言論在網上遭海量嘲諷，該專家的企業老闆身份也被人起底。

健身培訓公司3HFIT董事長姚寧本周在一個電視節目上教年輕人如何選工作，他指：「如果能夠去做一件真正喜歡的事情，只要全情投入，就能滿足生活的基本需要。年輕人在20到30歲的年紀當中，他其實第一時間不應該考慮他能夠賺多少錢，而恰恰是他的青春能夠給他帶來多少的感知。」

▲ 姚寧建議年輕人選舉工作不要只看報酬。

該言論迅速衝上了微博熱搜，姚寧也很快被網民起底，發現他原來不但經營培訓公司，名下還在上海擁有多家科技公司，是個大老闆。

微博網民點樣睇？

檸檸小檬biu：當你的喜歡支撐不了你的生活時，選擇喜歡的工作無疑是無稽之談。

紅菱之舞：國外的年輕人可以休學，窮遊世界，我們有這樣的條件嗎？

孫穎i：我覺得專家不應該追求錢，而應該考慮把自己的資產捐給社會。

大野丸上釣鯛魚：笑死了，你覺得大家是因為喜歡打工才去打工的嗎，你家衣食住行是用青春發電？

我又有一些真知灼見啊：建議年輕人不為了錢工作還要買房。

水色的小樹林：哦？不為了錢，我還工作幹啥？

天青色笑煙雨 ：這種就是屬於站著說話不腰疼那種人。

愛長絆：站在他的角度也許沒問題吧，但是普通人的家庭和大環境不允許呀。

可於可樂：讓專家體驗一下年輕人的感受，國家養這些專家是幹啥？

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責任編輯：陳建錫