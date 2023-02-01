  • 23°C
香港時間 : 2023201日 (週三) 13:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

「年輕人不應為錢選工作」 內地專家金句又辣着網民

社會熱點 13:20 2023/02/01

分享：

分享：

出路少、人工低是內地青年就業一大難題，有專家呼籲，年輕人選擇工作不應只考慮人工多少。言論在網上遭海量嘲諷，該專家的企業老闆身份也被人起底。

健身培訓公司3HFIT董事長姚寧本周在一個電視節目上教年輕人如何選工作，他指：「如果能夠去做一件真正喜歡的事情，只要全情投入，就能滿足生活的基本需要。年輕人在20到30歲的年紀當中，他其實第一時間不應該考慮他能夠賺多少錢，而恰恰是他的青春能夠給他帶來多少的感知。」

姚寧建議年輕人選舉工作不要只看報酬。

該言論迅速衝上了微博熱搜，姚寧也很快被網民起底，發現他原來不但經營培訓公司，名下還在上海擁有多家科技公司，是個大老闆。

微博網民點樣睇？

檸檸小檬biu：當你的喜歡支撐不了你的生活時，選擇喜歡的工作無疑是無稽之談。

紅菱之舞：國外的年輕人可以休學，窮遊世界，我們有這樣的條件嗎？

孫穎i：我覺得專家不應該追求錢，而應該考慮把自己的資產捐給社會。

大野丸上釣鯛魚：笑死了，你覺得大家是因為喜歡打工才去打工的嗎，你家衣食住行是用青春發電？

我又有一些真知灼見啊：建議年輕人不為了錢工作還要買房。

水色的小樹林：哦？不為了錢，我還工作幹啥？

天青色笑煙雨 ：這種就是屬於站著說話不腰疼那種人。

愛長絆：站在他的角度也許沒問題吧，但是普通人的家庭和大環境不允許呀。

可於可樂：讓專家體驗一下年輕人的感受，國家養這些專家是幹啥？

經濟復甦其實唔難？ 專家：每人拿去年1/3存款買樓

內地專家建議農民入城買樓增廣見聞 耕田時可揸車回去

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
經濟 正能量 網絡熱話 就業 微博

下一篇文章

降雨持續偏少 鄱陽湖星子站水位再次跌破7米
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

睇完《滿江紅》？遊客景區砸秦檜像大嗌「還我河山」（有片）
睇完《滿江紅》？遊客景區砸秦檜像大嗌「還我河山」（有片）
40歲內地男神胡歌宣布當爸爸 網民驚呼：幾時結的婚？
40歲內地男神胡歌宣布當爸爸 網民驚呼：幾時結的婚？
湖北大媽鉸剪剪斷老公生殖器 公安罰款200蚊
湖北大媽鉸剪剪斷老公生殖器 公安罰款200蚊
劉慈欣：《流浪地球2》和我小說沒甚麼關係了 這很鼓舞
劉慈欣：《流浪地球2》和我小說沒甚麼關係了 這很鼓舞
東莞男打籃球撞頭「染對方鮮血」 一周後才驚覺恐怖真相！
東莞男打籃球撞頭「染對方鮮血」 一周後才驚覺恐怖真相！
美國駐華使館發布微信sticker 其中一圖關趙立堅事？
美國駐華使館發布微信sticker 其中一圖關趙立堅事？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款