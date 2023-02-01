東莞加入造芯 目標2025年產業規模突破千億

東莞公布今年首份政策文件，明確聚焦科技創新及先進製造，力爭至2025年，新能源、半導體及集成電路產業群突破千億元（人民幣，下同）規模。

政策文件中設定多個主要目標，至2025年底，營收超100億元製造業企業不少於25家，產值1000億元製造產業集群不少於7個，先進製造業佔規上工業增加值比重不低於50%，高技術製造業吸收外資比重達36.5%，製造業從業員佔全社會從業人員比重不低於50%，研發費用投入佔GDP比重穩在約4%。

文件圍繞重塑體系結構、以大項目集聚增長等5方面列出20項措施，加快打造新型儲能、新能源汽車核心零件、半導體及集成電路、新材料等產業新立柱，產業群率先突破千億元；構建戰略性新興產業的發展支撑體系，2025年底全市新增戰略性新興產業投資不少於2000億元；引進多個戰略科學家團隊。

同時，支持重點企業轉型升級，今年認定不少於20個智能工廠，給予最高1000萬元補助，牽引不少於1000家規上工業企業實施轉型。堅持將70%以上用地指標用於產業項目，推動用地規模向各大戰略性新興產業基地集聚。市、鎮政府主要領導牽頭招商，實施全球推廣，今年重點吸引一批30億元以上項目。

吸引人才方面，實施新一輪「十百千萬百萬」人才工程，用3至4年增加100萬名大學以上學歷人才，2025年底全市技能人才總數逾150萬。

責任編輯：陳建錫