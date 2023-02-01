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內地現提前還房貸熱潮 官媒發聲：扎堆提前還貸不可取

經濟脈搏 14:52 2023/02/01

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歲末年初之際，內地不少個人住房貸款借款人加快提前償還貸款，掀起一波提前還貸熱潮。內地官媒《經濟日報》發聲稱，扎堆提前還貸並不可取。話題「提前還房貸真的利大於弊嗎」登上微博熱搜，引發輿論關注。

內地官媒《經濟日報》今日刊出招聯金融首席研究員董希淼「提前還房貸利大於弊嗎」一文，直指這波提前還房貸潮起於借款人受到經濟下行、疫情反覆等衝擊，收入不穩定性加大、未來預期不明朗，透過提前還款以減輕還貸壓力。

借款人提前還房貸量激增，少數銀行採取收取違約金、補償金等形式增加提前還款成本；多數銀行則以提前預約、長時間輪候為手段，試圖降低或推遲提前還款人數激增壓力。

文章提到，存量房貸與新增房貸間利差過大問題需要重視，建議相關部門推出措施，引導銀行適度降低存量房貸利率，逐步縮窄存量房貸與新增房貸間利差。更重要的是，採取有效措施減少提前還房貸行為，引導民眾將儲蓄轉為消費和投資。

廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉日前對證券時報說，2021年上半年，民眾排隊等放款，現在卻是排隊還貸款。1年多內發生如此大反差，大背景就是對於房價預期逆轉，房子成本全面顯現。

他說，只要房貸利率高於理財利率、只要房價還在下跌、只要居民預期房價下跌，提前還貸動機就會一直存在。

【中國樓市】深圳擬推共有產權住房 市場價5折出售

報告：去年百城樓價七成疲軟 符合房貸利率下調要求

責任編輯：尹航

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