北約稱中國構成威脅 但不尋求對抗（更新版）

北約秘書長斯托爾滕貝格指，中國的軍力發展、與俄羅斯關係對歐洲構成威脅，北約需更多與印太國家合作。他強調不尋求對抗，繼續在一些領域進行接觸。

*更新外交部回應

斯托爾滕貝格昨日（1日）在日本東京的大學發表演說，他批評北京加大對核武、遠程導彈的研發，卻缺乏透明度或拒絕參與有意義的核武軍控對話，又抨擊其強化對周邊國家和對台灣的威脅。他認為中國愈來愈的表現、在軍事上的巨大投資、與俄羅斯日趨緊密的合作關係，不僅對亞洲，對歐洲也構成了威脅。

他同時指，中國不是敵人，北約成員國至今仍繼續就武器控管、氣候變遷等國際合作議題與中方交涉，也將繼續在這些有共同利益的領域進行接觸。

在北京，外交部發言人毛寧今日（2日）回應稱，北約秘書長訪問南韓、日本，刻意渲染所謂「中國威脅」，以意識形態劃線，挑撥地區國家關係，其意圖令人警惕。中國致力於維護世界和平穩定，不搞地緣爭奪，無意挑戰威脅任何國家。亞太和平合作、穩定繁榮的局面，得益於地區國家的共同努力。

她又指，亞太不歡迎冷戰思維和陣營對抗，北約應當深刻反思其為歐洲安全到底發揮了甚麼作用，不要搞亂了歐洲，還企圖搞亂亞太和世界。

責任編輯：陳建錫