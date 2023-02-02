  • 19°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 18:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北約稱中國構成威脅 但不尋求對抗（更新版）

國情動向 17:53 2023/02/02

分享：

分享：

北約秘書長斯托爾滕貝格指，中國的軍力發展、與俄羅斯關係對歐洲構成威脅，北約需更多與印太國家合作。他強調不尋求對抗，繼續在一些領域進行接觸。

*更新外交部回應

斯托爾滕貝格昨日（1日）在日本東京的大學發表演說，他批評北京加大對核武、遠程導彈的研發，卻缺乏透明度或拒絕參與有意義的核武軍控對話，又抨擊其強化對周邊國家和對台灣的威脅。他認為中國愈來愈的表現、在軍事上的巨大投資、與俄羅斯日趨緊密的合作關係，不僅對亞洲，對歐洲也構成了威脅。

他同時指，中國不是敵人，北約成員國至今仍繼續就武器控管、氣候變遷等國際合作議題與中方交涉，也將繼續在這些有共同利益的領域進行接觸。

在北京，外交部發言人毛寧今日（2日）回應稱，北約秘書長訪問南韓、日本，刻意渲染所謂「中國威脅」，以意識形態劃線，挑撥地區國家關係，其意圖令人警惕。中國致力於維護世界和平穩定，不搞地緣爭奪，無意挑戰威脅任何國家。亞太和平合作、穩定繁榮的局面，得益於地區國家的共同努力。

她又指，亞太不歡迎冷戰思維和陣營對抗，北約應當深刻反思其為歐洲安全到底發揮了甚麼作用，不要搞亂了歐洲，還企圖搞亂亞太和世界。

責任編輯：陳建錫

開啟hket App，閱讀全文
地緣政治 外交 軍事 歐洲 美國 台灣 中國 亞太

下一篇文章

中澳商貿部長下周舉行視像會晤 討論雙邊經貿議題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

北方嚴寒缺乏天然氣 美媒：俄羅斯害了中國
北方嚴寒缺乏天然氣 美媒：俄羅斯害了中國
戴琪：中國是冒牌貨最大來源國 部分經香港出口
戴琪：中國是冒牌貨最大來源國 部分經香港出口
美眾議長麥卡錫指訪台與否非由北京決定
美眾議長麥卡錫指訪台與否非由北京決定
日荷限設備出口能打擊中國 芯片組織：力度不夠
日荷限設備出口能打擊中國 芯片組織：力度不夠
北約稱中國構成威脅 但不尋求對抗（更新版）
北約稱中國構成威脅 但不尋求對抗（更新版）
習近平：加快科技自立自強 解決外國「卡脖子」問題
習近平：加快科技自立自強 解決外國「卡脖子」問題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款