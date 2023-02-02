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內地打擊犯罪劇《狂飆》大火 一文看賣魚佬逆襲成黑道老大

社會熱點 11:07 2023/02/02

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熱播掃黑除惡題材電視劇《狂飆》昨日迎來大結局，在劇中，張頌文飾演的高啟強因「組織、領導黑社會性質組織罪」、「故意殺人罪」等數罪並罰被依法判處死刑。高啟強的人生經歷引人關注，他如何由一個本分的底層賣魚佬，逆襲成隻手遮天、官商勾結的黑社會老大，本文帶你一次看懂。

學習《孫子兵法》並實操

《狂飆》採用的是雙男主敘事，明線講述了張譯扮演的一線刑警安欣，在長達20年時間裡與黑惡勢力、保護傘作鬥爭的故事。暗線講的是張頌文扮演的高啟強，從出身市井、受人欺負的賣魚佬，一步錯步步錯，最終發展成京海市（虛構地名）隻手遮天的黑老大。

圖片來源：《狂飆》官方微博

高啟強父母早逝，13歲就又當爹又當媽照顧弟妹，靠在街市賣魚供他們上大學，平時還受混混欺負。但本質上，高啟強是機會主義者和狠人，有心眼有手段。當警察安欣提醒他要多讀書、讀《孫子兵法》後，他每晚苦心研讀，並運用於生活中，運用在與白道、黑道的攻心計中。

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靠勤學苦讀、聰明才智從最初的罪案中脫身後，高啟強傍上大佬，當了人家的乾兒子，之後再架空自己的乾爹，並在之後的掃黑除惡鬥爭中把乾爹出賣。

成功上位後，高啟強開始裝低調商人和慈善家，謀求更大的利益，即使身價高、有豪車，他平時仍然騎電單車買菜。

黑勢力保護傘現形 原是省委政法委高官

不過，也是因為壞事做太多，身背多條人命，躺在二十年前賣魚檔口的椅子上，高啟強才睡得安穩。

同時，高啟強對親人的感情又展現出了殘酷之外的溫情一面，讓角色刻畫更加豐滿、複雜。他回憶父母過世後他養大弟妹的經歷——窮到買一碗豬腳面，妹妹吃豬腳、弟弟吃面、自己喝湯，為照顧家人單身30年。

在昨晚播出的大結局中，高啟強認罪伏法，被依法判處死刑。隨著以高啟強為首的黑惡勢力的覆滅，保護傘——中共臨江省（虛構地名）委政法委常務副書記何黎明也終於浮出水面。

中紀委點評稱，不能當為虎作倀的保護傘：為黑惡勢力站台撐腰必受嚴懲；不能吃圖謀不軌的飯：一頓飯一杯酒往往通向腐敗深淵。

雲南高官自稱活佛 騙五百萬扶貧資金建塔修廟

責任編輯：尹航

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