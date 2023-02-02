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各省力推共有產權房 這地卻率先有項目瀕臨爛尾

經濟脈搏 11:45 2023/02/02

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青島有共有產權房因市政投資公司無錢而瀕臨爛尾。（配圖）

各省市力推共有產權房（政府和業主各擁一半業權，承擔一半樓價），但在山東青島，已有相關樓盤瀕臨爛尾，涉事國資投資集團的回應很簡單—無錢。

今年初，有青島城陽區的市民在政府網頁的「區長信箱」上留言稱，他2年前買了當地一個項目的共有產權住房，首期約150萬元（人民幣，下同），當地的城陽市政投資集團負責出資76萬元。但到了約定的交樓時間，開發商才說市政公司未支付款項，因此不能交樓。至於要退訂的話，則需要繳納20%的違約金。

另一則類似的市民留言則指，他購買的共有產權房2021年已審核通過並網簽，但因市政公司還未支付款項，導致去年底交樓時沒能拿到門匙。

有當地房地產業人士向第一財經透露：「網傳內容確有此事，主要是地方國資資金支付的問題...有項目涉及到的房源量較少，也有拖欠金額比較多的。」城陽市政投資集團則回應稱，該集團現正在積極籌措資金，解決付款問題，已與買家說明相關情況。

上海易居房地產研究院研究總監嚴躍進指，過去各地經濟形勢好、政府財政狀況好，此類問題較難放大。但問題是，當前國內經濟壓力增大，地方國資若無力承擔相關責任，就會暴露出問題。從這個角度看，上述情況不會是個案。

機構數據統計，今年1月，青島新樓成交4,460套，按月跌53.36%，按年下跌47.32%。

責任編輯：陳建錫

 

 

 

 

 

 

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