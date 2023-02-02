美國學者：中國依然是全球經濟增長主要引擎

美國伊利諾伊理工大學經濟學教授哈伊里·圖爾克（Khairy Tourk）表示，2023年發達國家仍面臨經濟衰退風險，中國依然是全球經濟增長主要引擎。

新華社報導，圖爾克說，去年美聯儲為應對通脹持續加息，增加了美國經濟陷入衰退的風險，而烏克蘭危機和由此衍生的能源危機，正對歐洲國家經濟增長前景帶來威脅。

圖爾克認為，中國通脹相對溫和，隨著生產逐步恢復到疫情前水平，中國的競爭優勢將進一步顯現。「未來兩年中國市場將是全球經濟增長亮點。」

IMF上調今年中國經濟增長預測至5.2%

國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱

國際貨幣基金組織（IMF）周一（1月30日）發布《世界經濟展望報告》更新內容，將今年全球經濟增長預期由去年10月的2.7%上調至2.9%。報告大幅上調今年中國經濟增長預期至5.2%，認為中國優化調整防疫政策等因素將改善中國和全球經濟增長前景。

圖爾克說，中國致力於對外開放。中國的產業鏈供應鏈幾乎覆蓋所有領域，「這是其他國家做不到的」。

他又指出，中國擁有一流的基礎設施、高素質勞動力、巨大市場，在這些領域的優勢不可替代。「中國市場極具吸引力，對任何一家跨國公司而言，失去這個市場都將是巨大損失。 抵制或忽視中國市場是愚蠢的做法。」

責任編輯：陳俊賢