  • 20°C
香港時間 : 2023202日 (週四) 14:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 電子書書架

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國學者：中國依然是全球經濟增長主要引擎

社會熱點 12:50 2023/02/02

分享：

分享：

美國伊利諾伊理工大學經濟學教授哈伊里·圖爾克（Khairy Tourk）表示，2023年發達國家仍面臨經濟衰退風險，中國依然是全球經濟增長主要引擎。

新華社報導，圖爾克說，去年美聯儲為應對通脹持續加息，增加了美國經濟陷入衰退的風險，而烏克蘭危機和由此衍生的能源危機，正對歐洲國家經濟增長前景帶來威脅。

圖爾克認為，中國通脹相對溫和，隨著生產逐步恢復到疫情前水平，中國的競爭優勢將進一步顯現。「未來兩年中國市場將是全球經濟增長亮點。」

IMF上調今年中國經濟增長預測至5.2%

國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱

國際貨幣基金組織（IMF）周一（1月30日）發布《世界經濟展望報告》更新內容，將今年全球經濟增長預期由去年10月的2.7%上調至2.9%。報告大幅上調今年中國經濟增長預期至5.2%，認為中國優化調整防疫政策等因素將改善中國和全球經濟增長前景。

圖爾克說，中國致力於對外開放。中國的產業鏈供應鏈幾乎覆蓋所有領域，「這是其他國家做不到的」。

他又指出，中國擁有一流的基礎設施、高素質勞動力、巨大市場，在這些領域的優勢不可替代。「中國市場極具吸引力，對任何一家跨國公司而言，失去這個市場都將是巨大損失。 抵制或忽視中國市場是愚蠢的做法。」

責任編輯：陳俊賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱
2023/01/17
國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
2023/01/18
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
發改委：有能力和條件推動今年經濟持續回升和整體好轉
2023/01/18
發改委：有能力和條件推動今年經濟持續回升和整體好轉
IMF上調今年中國經濟增長預測至5.2%
2023/01/31
IMF上調今年中國經濟增長預測至5.2%

你可能感興趣

國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱
11:46 2023/01/17
國統局：2023年經濟一定好轉 房地產業仍是支柱
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
21:33 2023/01/18
李克強：中國經濟將加快恢復和回升
發改委：有能力和條件推動今年經濟持續回升和整體好轉
10:39 2023/01/18
發改委：有能力和條件推動今年經濟持續回升和整體好轉
地緣政治 經濟衰退 經濟 能源危機 通脹 加息 歐洲 烏克蘭 美國 中國市場

下一篇文章

官方認定胡鑫宇自縊死亡 錄音筆音頻清晰表達自殺意願
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

東莞加入造芯 目標2025年產業規模突破千億
東莞加入造芯 目標2025年產業規模突破千億
「年輕人不應為錢選工作」 內地專家金句又辣着網民
「年輕人不應為錢選工作」 內地專家金句又辣着網民
6歲仔偷入女廁 女子出言提醒反遭家長辱駡半個鐘（有片）
6歲仔偷入女廁 女子出言提醒反遭家長辱駡半個鐘（有片）
婦科男醫生發女患者就診私密照被停業 曾稱：上班嚴肅下班放浪
婦科男醫生發女患者就診私密照被停業 曾稱：上班嚴肅下班放浪
央視報道C919國產客機兔年首飛 觀眾一眼搵出穿崩位
央視報道C919國產客機兔年首飛 觀眾一眼搵出穿崩位
柯震東傳炸傷破相後首露正臉 復工模樣曝光
柯震東傳炸傷破相後首露正臉 復工模樣曝光
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款