官方認定胡鑫宇自縊死亡 錄音筆音頻清晰表達自殺意願

江西省上饒市高一學生胡鑫宇失蹤逾百日後，遺體上月底被尋回。當地聯合工作專班今（2日）召開記者會，稱經聯合調查，認定胡鑫宇為自縊死亡，屍體發現地是第一案發現場。至於現場發現的錄音筆內容，經鑑定中心恢復比對，確定胡鑫宇錄製的兩段音頻清晰表達自殺意願。

新聞發布會交代，在國內權威刑事技術專家現場指導下，省、市、縣公安機關聯合工作專班通過開展調查訪問、現場勘查、屍體檢驗、物證檢驗鑒定等工作，認定胡鑫宇為自縊死亡，屍體發現地是原始第一現場，沒有打鬥、拖拽痕跡。

屍體發現地是第一現場 無打鬥痕跡

屍體檢驗結果顯示，胡鑫宇屍體高度腐敗，全身骨骼完整，胸腔、腹腔未見出血，各臟器在位無缺失。經毒物檢驗，胃組織和肝組織中均未檢出常見的農藥、鼠藥、安眠鎮靜類成分。

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屍體頸部縊索由兩根白色鞋帶相接而成，繩索為活套，繞頸形成閉環，出血部位與死者縊吊體位相吻合，符合生前縊索壓迫形成。根據屍體腐敗程度，結合當地環境及氣候條件，胡鑫宇屍體符合長期暴露在室外的特徵。

會上又提及，胡鑫宇屍體發現地位於鉛山縣河口鎮金雞山區域的某糧庫院內，中心現場位於糧庫院內北部窪地竹樹雜林中。現場北面是東西走向的圍牆，圍牆內側牆體上生長一棵向內斜生的樹木，胡鑫宇屍體縊吊於該樹樹干凸起處，懸掛點距離地面 4.5 米。

心理專家：胡有明確的厭世表現和輕生傾向

結合胡鑫宇失蹤前行為，心理專家分析認為，胡鑫宇性格內向溫和、孤獨，情感支持缺失，缺少情緒宣泄渠道，常有避世想法。去年9月到致遠中學就讀後，因學習成績不佳造成心理落差，加之人際關係、青春期衝動帶來的壓力，造成了胡鑫宇失蹤前心理狀態失衡，存在情緒問題，有明確的厭世表現和輕生傾向。

另外，經公安部鑒定中心對錄音筆內音頻文件進行恢復，與胡鑫宇生前留存的語音進行聲紋比對，結合調查情況，確定在現場提取封存的錄音筆為胡鑫宇持有使用。通過綜合分析，錄音內容不存在人為合成、篡改情況。2022 年 10月14日 17 時40 分、23 時 08分胡鑫宇錄制的兩段音頻清晰表達了自殺意願。

責任編輯：易燕丹

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