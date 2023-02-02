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北方嚴寒缺乏天然氣 美媒：俄羅斯害了中國

國情動向 13:43 2023/02/02

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美媒指，歐洲在能源問題上的韌性出人意料，加上今年相對暖和，令俄羅斯的「能源武器」打擊效果有限，而這些打擊造成的損害，卻正轉移到中國身上。

《華爾街日報》報道，與歐洲不同，今年中國北方部分地區的冬天特別寒冷，但國內高企的天然氣價格也反映了一個令人不安的現實—俄羅斯將其在全球天然氣市場的影響力作武器的決定，正給中國帶來經濟和政治難題，而中俄修建新的輸氣管道需數年才能投用。所導致一個結果是，居民獲得的天然氣供應減少。

一方面，進口天然氣價格變得更加昂貴，中國12月管道天然氣每噸進口價格比一年多前高出57%，而居民用氣價格因受政策所限，地方政府幾乎沒有上調空間。另一方面，房地產市場低迷令賣地收入大減，加上之前「動態清零」政策下於檢測、隔離方面花費巨資，一些地方政府的財政已元氣大傷。

報道指，還不清楚中國國內的問題到底有多嚴重，而國家發改委副主任連維良在上月中承認，一些地方和企業對民生用能保供穩價措施沒有落實到位。有中國國內媒體亦報道，上月北京周邊省份河北省多個地區的天然氣供應受到限制，部分農村地區居民被天然氣公司強制切斷供應。

《紐約時報》本周初則大篇幅報道中國北方的民用天然氣短缺問題，說有關情況已引發數以千萬計的北方居民不滿。

責任編輯：陳建錫

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地緣政治 經濟 天然氣 俄羅斯 中國

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