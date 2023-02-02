8歲女童滑雪場乘纜車墜落骨折 家屬：全家都沒過好年（有片）

在河北張家口太舞滑雪場，一名8歲女童乘坐纜車時不慎墜落，造成胸椎壓縮性骨折，期間有教練陪同。女童家人表示，孩子大小便不能自理，每隔兩周需要複查一次，為此全家都沒過好年。

網傳影片顯示，女童從纜車內滑出後，教練立刻把她拽住， 最終因拖拽達到身體極限，她才從纜車上墜落。「時間視頻」消息指，事發後，當地宣傳部工作人員回應稱，相關部門正在調查核實。當地體育局工作人員也表示，孩子並無大礙，已出院。

但女童父親王先生昨日透過媒體發聲，指女兒的情況與有關部門所説的有很大差異。他說，當時花了7000元人民幣為女兒報全托管的滑雪冬令營，孩子在有教練陪同的情況下從纜車上跌落，造成胸椎壓縮性骨折。現在孩子大小便不能自理，每隔兩周需要複查一次，為此全家都沒過好年。

王先生直言，滑雪場至今仍未道歉賠償，處理問題消極敷衍，不斷推諉，「雪場的安全培訓和應急處理都有問題」。

對此，網民紛紛表示，「唉，別說過不好年了，要是閨女一直這樣，以後都過不好呀！」、「滑雪場肯定有責任啊，怎麼都得給個說法吧。」、「出門在外安全第一，希望小妹妹早日康復」。

責任編輯：陳俊賢