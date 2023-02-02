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菲律賓向美軍開放更多基地駐軍 京批損地區和平

國情動向 17:04 2023/02/02

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菲律賓與美國達成協議，多開放4個基地供作駐軍用途，令美軍在菲可使用的基地大幅增至9個。北京批該舉動危害地區和平，籲周邊國家對美國保持警惕。

美菲兩國周四（2日）共同發表聲明指，新基地將為菲國人道主義和氣候相關災難提供更快速支持，同時可應對其他共同挑戰。美國將為基地設施投資撥款8200萬美元。美防長奧斯汀對菲方決定表示歡迎，並說不打算在菲獲得永久基地。菲國防長則讚揚美國堅定承諾幫助盟友，維護自由的印太地區。

在北京，外交部發言人毛寧同日回應指，中方一貫認為國家間的防務安全合作應當有利於地區和平穩定，不應針對第三方或損害第三方利益。美方出於一己私利，抱著零和思維不斷在本地區加強軍事部署，危害地區和平穩定，地區國家應當對此保持警惕。

有關協議在美菲2014年簽署的《強化防務合作協議》框架下運行，其允許美軍在商定的基地內建造設施、部署武器裝備、為飛機船隻補給，並在各基地間輪換軍隊。華府官員此前美媒明確表示，美方目的是擴大其在印太地區的戰略部署，同時鞏固舊有聯盟，以對抗中國在區內與日俱增的影響力。

美國要求菲律賓再開放4基地 部署兵力抗衡中國

責任編輯：陳建錫

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