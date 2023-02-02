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商務部︰外貿環境極其嚴峻 將更大力穩出口

社會熱點 18:33 2023/02/02

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商務部指，當前全球經濟衰退風險上升，外需增長顯著放緩，外貿環境極其嚴峻。今年要重點穩住出口貿易、合理擴大進口，以及穩定外貿產業基礎。

國新辦今日（2日）舉行新聞發布會，介紹商務工作及運行情況。商務部對外貿易司長李興乾提到全球衰退風險、供應鏈加速重構等困境，強調今年在極其嚴峻的外貿發展環境下，要加大力度推動外貿穩規模優結構，要穩定出口對國民經濟的支撑作用，精心服務好外貿企業主體，優化出台新政策，助企業降本增效。

李興乾提到要重點落實好四項舉措，一是強化貿易促進，密切供應商和採購商對接，穩住出口貿易。舉辦廣交會等一系列下展，支持企業參加境外各類專業展，創造更多的貿易機會；二是合理擴大進口，密切同貿易夥伴的合作關係，發揮中國超大規模市場優勢，擴大各國優質產品進口，從而穩定全球供應鏈。

三是深化貿易創新，促進跨境電商、海外倉等新業態持續、健康發展；四是穩定外貿產業基礎，在做強一般貿易的同時，支持加工貿易向中西部、東北地區梯度轉移升級。

同時，將加大現代服務業領域開放力度，推動合理縮減外資准入負面清單，並依托重大經貿展會和各類投資促進機制，支持各地結合開展招商引資活動。

會上還回應了「限制太陽能電池生產技術出口」一事，形容外界指中國開始更廣泛停止技術輸出的說法存在理解偏差。中方正收集意見及研究，未來將繼續堅持開放合作。

責任編輯：陳俊賢

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