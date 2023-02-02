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上海新冠研究：味嗅覺變化標誌病毒入侵神經系統

社會熱點 19:38 2023/02/02

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同濟大學附屬上海市第四人民醫院熊利澤、李成醫學團隊在《國際傳染病雜誌》指，味嗅覺變化很可能是病毒入侵神經系統的重要標誌。

臨床研究發現，在Omicron毒株流行時期，味嗅覺變化的患病率沒有明顯下降，但嚴重程度有所減輕，接種疫苗起到了保護作用。研究結果表明，味嗅覺出現變化很可能是病毒入侵神經系統的重要標誌。

自新冠大流行以來，新冠相關嗅覺功能障礙的發生率在3.2%到98.3%之間，味覺功能障礙的發生率在5.6%到62.7%之間，但Omicron毒株流行期間的味嗅覺障礙患病率及其危險因素尚不清楚。

通過對患者的觀察式研究，分別有688名和385名受試者完成了2個時間點2種不同的方式的嗅覺和味覺功能評估。

結果顯示，2個時間點的味嗅覺變化患病率分別為41.3%和42.6%，2種方式的嚴重程度分佈沒有差異。

首發癥狀為頭痛和肌肉疼痛的患者更容易出現味嗅覺變化，而患者的首發癥狀為咳嗽、咽喉不適和發熱，以及接種三劑疫苗和尚無癥狀顯示出保護作用，結果具有統計學意義。 

新冠口服藥莫諾拉韋多地開售 深圳醫保可報銷85%

中疾控：1月13日至19日 內地錄逾1.2萬宗新冠死亡病例

責任編輯：陳俊賢

 

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疫苗 肌肉疼痛 大學 上海 咳嗽 頭痛 傳染病

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